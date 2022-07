Harry Styles in der Olympiahalle: Im Zeichen der Federboa

Seine Musik ist so schillernd wie sein Outfit: Das Multitalent Harry Styles in der Münchner Olympiahalle.

München - Am Ende wehen lauter bunte Strähnen von zerfledderten Federboas über den Coubertinplatz. Und alle, die aus der ausverkauften Olympiahalle strömen, strahlen: Harry Styles war da.

Harry Styles steht für größtmögliche Offenheit

Der 28-jährige neue Mega-Star, der mit der Casting-Show-Boyband "One Direction" zum Teenie-Idol wurde, und seit 2017 eine überragende Solo-Karriere hingelegt hat, schafft es, alle glücklich zu machen: die - größtenteils weiblichen - Fans und ihre Mütter und Väter.

Wobei das Geschlecht in der Styles-Community nichts ist, was festgelegt wäre. Viele kamen in Regenbogenfahnen gewickelt, mit Federboas und rosa Cowboy-Hüten. Denn der 1994 geborene Brite steht für größtmögliche Offenheit. Und für den respektvollen Umgang miteinander, ganz wie in seinem Hit "Treat People with Kindness". "Feel free and be whoever you want to be" ermutigt er das Publikum zum Auftakt.

Styles-Style mit Glitzer, Volants und leuchtenden Farben

Styles ist das Gegenteil von toxischer Männlichkeit: aufmerksam, liebenswürdig, geschlechtsfluide. Mehr David Bowie als Robbie Williams. Modisch bricht Harry ebenfalls Gender-Stereotypen und schuf damit seinen Style mit Glitzer, Volants und leuchtenden Farben.

Im blauen Rüschenkleid posierte er 2020 als erster Mann allein für das das Vogue-Cover. Schillernd ist auch seine Musik: Melodischer Pop mit britischen Wurzeln, dezenter R&B, auf dem jüngste Album "Harry's House" mit Achtziger-Jahre-Sound versetzt.

Harry Styles ist auch als Schauspieler gefragt

2017 erschien sein Debüt "Harry Styles", 2019 brachte er "Fine Line" heraus mit dem Sommer-Hit "Watermelon Sugar", für den er einen Grammy gewann. Aber "Harry's House" sei das persönlichste Album bis jetzt, betonte er im Interview.

Styles ist auch als Schauspieler gefragt. 2017 debütierte er in Christopher Nolans "Dunkirk", Ende 2022 kommen der Psychothriller "Don't Worry Darling" und das schwule Liebes-Drama "My Policeman" ins Kino. Daneben arbeitet er mit Designer Alessandro Michele an einer Kollektion für Gucci.

Harry Styles in der Olympiahalle: Begnadeter Live-Entertainer

Das Münchner "Love on Tour"-Konzert war schon für Mai 2020 angesetzt, wurde zweimal verschoben. Währenddessen wurde der Hype immer größer. Dementsprechend selig waren jetzt Fans, den leibhaftigen Harry vor sich zu haben und nicht nur ein kleines Männchen auf einem Handy-Bildschirm. Auf dem Zweitmarkt wurden die Karten seit Monaten teuer gehandelt.

Als Harrys Band auf die Bühne kommt, und er im rotweißgestreiften Oberteil und roten Glitzerhosen hereinstürmt, hochspringt und Luftküsse verteilt, hält es niemanden auf den Sitzen. Von "Music for a Sushi Restaurant" bis "Kiwi" performt er 21 Songs, wirbelt gute eineinhalb Stunden über die Bühne. Und alle singen bis zur Heiserkeit mit. Darunter den Gassenhauer "What Makes You Beautiful" und "Medicine", den er nie aufnahm, sondern nur live spielt. Dass er ein begnadeter Live-Entertainer ist, zeigt sich in seiner, oft fein ironischen, Interaktion mit dem Publikum.

Harry Styles und die Teenager: Seine Songs vermitteln das Gefühl, akzeptiert zu sein

Mit "Seid ihr bereit für das Disco-Medley? Die nächsten 15 Minuten wird getanzt" kündigt er Upbeat- Nummern wie "Lights up" und "Satellite" an. Das melancholische, nur von Gitarre begleitete "Matilda" wiederum nennt Harry Styles ein "besonderes Lied für mich". Dessen Text erklärt auch, warum Teenager ihn lieben. Darin ermutigt er Matilda, sich vom lieblosen Elternhaus zu lösen und eine eigene Familie zu finden, die ihren Vorstellungen entspricht. Seine Songs sind tröstlich in der oft beängstigenden Wirklichkeit und vermitteln das Gefühl, akzeptiert zu sein.

Gegen Ende erklingt der erste große Solo-Erfolg, die traurig-schön Ballade "Sign of the Times" und schließlich das aktuelle "As It Was", das sich an der Spitze der Charts hält. Zu "Baby, you're the love of my life" ist die Halle ein Meer aus Regenbogenfarben, alle singen mit - und fühlen sich persönlich angesprochen. Harry Styles schafft es, sich live mit der Menge zu verbinden und wirkt auch als Superstar nahbar und nett. "This is a family show" und man fühlt sich tatsächlich als Teil einer großen, bunten Familie.

Die wird sich erstmal wieder im Netz treffen: Denn heute erscheint ein neues Video - zur Single-Auskopplung "Late Night Talking".