Guns N' Roses canceln Glasgow-Konzert - und München?

Die US-Band Guns N' Roses hat das Konzert in Glasgow krankheitsbedingt abgesagt. Der Auftritt am Freitag in München steht indes noch auf dem Tour-Plan.

06. Juli 2022 - 08:12 Uhr | (ili/spot)

Guns N' Roses sind derzeit auf Welttournee. © imago/ZUMA Wire

Die US-Band Guns N' Roses (seit 1985) hat das für Dienstag geplante Konzert im schottischen Glasgow am Montag abgesagt. "Leider werden GN'R aufgrund von Krankheit und ärztlichem Rat nicht in der Lage sein, morgen, am 5. Juli 2022, in Glasgow aufzutreten. Wir arbeiten an einem neuen Termin für diese Show. Bitte behaltet eure Tickets und wartet auf ein weiteres Update. Wir danken für euer Verständnis und eure Geduld", hieß es der Musiker um Sänger Axl Rose (60) und Leadgitarrist Slash (56). Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Fans reagieren enttäuscht Viele Fans haben ihre Enttäuschung über die erneute Verschiebung des Auftritts von Guns N' Roses in Glasgow kundgetan. berichtet, seien sie "absolut enttäuscht", dass der Gig nicht stattfinden werde, nachdem sie zwei Jahre darauf gewartet hätten, die legendären Rocker in der Stadt spielen zu sehen. Der ursprüngliche Termin im Jahr 2020 war aufgrund der Covid-19-Pandemie verschoben worden.

Viele waren demnach bereits nach Glasgow gereist, um die Band zu sehen, oder konnten sich die Kosten für Unterkunft und Anreise nicht erstatten lassen. "Das ist die dritte Verschiebung - und ein drittes bezahltes und verschwendetes Hotel", wird ein Fan zitiert. Und ein weiterer: "Ich habe mich darauf gefreut, seit ich 2019 Tickets als Geburtstagsgeschenk bekommen habe." Ein dritter resigniert: "Ich werde sie nie live sehen." Obwohl er nicht namentlich genannt wurde, gehen die meisten offenbar davon aus, dass Sänger Axl Rose betroffen ist. Unter dem Instagram-Post heißt es: "Ich hoffe, Axl erholt sich bald, seine Gesundheit ist im Moment das Wichtigste. Ich drücke ihm und der ganzen Band von hier in Brasilien die Daumen. Axl ist sehr beliebt und kann auf unsere Unterstützung und Zuneigung zählen." Ein weiterer Follower wird konkreter: "Axl sollte seine Stimme schonen und sich um seinen mentalen Zustand kümmern! Die Setlist auf zwei Stunden zu kürzen und die Songs etwas langsamer und in tieferen Tonlagen zu spielen, wird Axl und der Band helfen! Pass auf dich auf, mein Idol!" Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert München-Konzert soll stattfinden Was die Verschiebung für das nächste anstehende Konzert im Rahmen ihrer Welttournee bedeutet, ist indes unklar. Denn noch gibt es keine weiteren Informationen. ist der Auftritt im Münchner Olympiastadion für Freitag (8. Juli) noch ganz regulär angezeigt. Am Sonntag (10. Juli) würde der Tourtross Station in Mailand, Italien, machen. Danach stehen Wien und Hannover auf dem Programm. Im Herbst geht es nach Südamerika, Mexiko, Japan und Australien/Neuseeland.