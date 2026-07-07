Wer am Sonntag beim Konzert der Münchner Philharmoniker vor der Feldherrnhalle abgesagt hat und wer kurzfristig gewonnen werden konnte.

Die niederländische Geigerin Janine Jansen muss leider ihre Mitwirkung am Sonntag bei "Klassik am Odeonsplatz" aus gesundheitlichen Gründen absagen. Das teilen die Münchner Philharmoniker mit.

Das Orchester hat aber rasch einen gleichwertigen Ersatz gefunden: "Wir freuen uns sehr, dass María Dueñas kurzfristig einspringt und das Violinkonzert Nr. 1 g-Moll von Max Bruch interpretieren wird", teilen die Philharmoniker mit. "Die vielfach ausgezeichnete Geigerin zählt zu den herausragenden Künstlerinnen ihrer Generation und ist dem Münchner Publikum bereits aus erfolgreichen Konzerten mit den Münchner Philharmonikern bekannt."

Unverändertes Programm

Zuletzt war sie im Dezember 2025 für die deutsche Erstaufführung von Gabriela Ortiz’ Violinkonzert "Altar de cuerda" bei den Philharmonikern zu Gast. "Wir wünschen Janine Jansen eine schnelle Genesung und danken María Dueñas herzlich für Ihre Zusage für Klassik am Odeonsplatz 2026", heißt es abschließend.

Der Dirigent Paolo Bortolameolli und die Geigerin María Dueñas im Dezember 2025 in der Isarphilharmonie. © Tobias Hase / mphil

Auch das übrige Programm mit der Ouvertüre zum "Fliegenden Holländer" von Richard Wagner und der Symphonie Nr. 3 "Die Schottische" von Felix Mendelssohn Bartholdy bleibt unverändert. Am Pult steht Lahav Shani, der designierte Chefdirigent des Orchesters.

Klassik am Odeonsplatz bei idealen Bedingungen im Juli 2017. © Marcus Schlaf

Damit sind bei der 25. Ausgabe von Klassik am Odeonsplatz gleich zwei Debüts zu erleben. Bereits am Samstag, 11. Juli, ist erstmals der Pianist Kirill Gerstein zu Gast. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks eröffnet unter der Leitung seines Chefdirigenten Simon Rattle das Jubiläumswochenende mit einem Programm, das ganz der Musik George Gershwins gewidmet ist. Kirill Gerstein ist der Solist im Konzert für Klavier und Orchester in F-Dur. Weiter stehen die Ouvertüre zu "Let ’Em Eat Cake", das Orchester-Medley "Porgy and Bess: Symphonic Picture" und die Tondichtung "Ein Amerikaner in Paris" auf dem Programm.

Obwohl beide Abende nahezu ausverkauft sind, gibt es derzeit wieder Karten in unterschiedlichen Kategorien. Nähere Informationen unter www.klassik-am-odeonsplatz.de