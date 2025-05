Girlband Fifth Harmony plant Reunion - aber ohne Camila Cabello

Nach sieben Jahre Pause planen die verbliebenen Mitglieder von Fifth Harmony offenbar ein Comeback - ohne Camila Cabello. Unter anderem soll eine Tour anstehen.

Nach rund sieben Jahren Auszeit stehen die Zeichen auf Reunion: Die Girlband Fifth Harmony soll offenbar an einem Comeback arbeiten - allerdings ohne Camila Cabello (28), die die Band bereits 2016 verließ und sich seither erfolgreich als Solokünstlerin etabliert hat.

Das soll geplant sein

, plant die Gruppe - bestehend aus Normani, Ally Brooke, Dinah Jane und Lauren Jauregui - das große Comeback offenbar pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum des Albums "7/27" und der Hitsingle "Work From Home" im Jahr 2026. Geplant ist demnach unter anderem eine Dokumentation, die ihren Neustart und eine noch nicht offiziell angekündigte Tour begleiten soll.

Die Organisation des Projekts übernimmt laut Insidern Will Bracey, der Ehemann von Ally Brooke und Geschäftsführer von Justin Biebers "Family Office". Ob es auch neue Musik von Fifth Harmony geben wird, ist nicht bekannt.

Viele Soloprojekte in sieben Jahren Auszeit

Fifth Harmony wurde 2012 im Rahmen der US-Castingshow "The X Factor gegründet". Mit Hits wie "Work From Home" oder "Worth It" zählten sie zu den erfolgreichsten Girlgroups der 2010er Jahre. Ihre Alben "Reflection" und "7/27" erreichten Platinstatus in den USA.

Nach Camila Cabellos Ausstieg veröffentlichte das verbliebene Quartett 2017 noch das selbstbetitelte Album "Fifth Harmony", bevor sie 2018 eine unbefristete Pause ankündigten. Alle Mitglieder konzentrierten sich seitdem auf Soloprojekte - mit unterschiedlichem Erfolg.

Camila Cabello wurde durch Hits wie "Havana" oder "Senorita" zum globalen Superstar. Normani (28) landete mit "Motivation" und "Love Lies" mit Kahlid zwei große Hits und brachte 2024 ihr Debütalbum "Dopamine" heraus. Bereits damals hatten Fans der Band über eine Reunion spekuliert, als alle vier ihrer ehemaligen Bandkolleginnen sie öffentlich unterstützten.