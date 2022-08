Giovanni Zarrella: Mit seinem neuen Album direkt auf die Eins

Giovanni Zarrella im Freudentaumel: Der Sänger ist mit seinem neuen Album "Per Sempre" direkt auf Platz eins der Album-Charts gelandet. Und auch in Sachen "Layla" gibt es endlich Bewegung.

Es tut sich wieder einiges in den von GfK Entertainment ermittelten Charts: Giovanni Zarrella (44) hat mit seinem Album "Per Sempre" (zu Deutsch: "Für immer") die Spitze der deutschen Album-Charts erklommen. Ein großer Tag für den Schlagersänger. "Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt alles zurückbekomme, auf das ich 15 - manchmal harte Jahre - hingearbeitet habe", freut er sich "Diese 1 gehört uns allen", und bedankt sich "aus tiefstem Herzen" bei den Fans.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Damit liegt er sogar vor der "Queen of Pop". Madonna (64) landet mit ihrem neuen Album "Finally Enough Love" auf Platz zwei. Auf dem dritten Platz wird es schon etwas ungemütlicher: Hier geht es nicht mehr um die Liebe sondern um das Leben danach, das die Metalband Five Finger Death Punch in "AfterLife" besingt. Dahinter finden sich Rammstein ein, die seit langer "Zeit" die Top Five nicht mehr verlassen. Zur Beruhigung findet sich auf Platz fünf wieder Schlager: Andrea Berg (56) mit "Ich würd's wieder tun".

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Layla" rutscht ab

Auch an der Spitze der Single-Charts gibt es Bewegung. Der umstrittene Ballermann-Hit "Layla" von DJ Robin und Schürze rutscht nach neun Wochen an der Spitze nun auf den dritten Platz ab. Ganz vorne steht dafür jetzt Nina Chuba (23) mit "Wildberry Lillet", Silber geht an Miksu (34), Macloud (34) und Makko mit "Nachts wach".