Giovanni Zarrella kündigt erste Solo-Tour seiner Karriere an

Giovanni Zarrella wird 2022 auf Tour gehen. Der Moderator und Sänger feiert damit eine besondere Premiere.

Giovanni Zarrella (43) ist nicht nur als Moderator, sondern weiterhin als Musiker erfolgreich - 2022 will er das mit seinen Fans feiern. Der Sänger, der 2001 mit der Band Bro'Sis bekannt wurde, hat seine erste Solo-Tournee seiner Karriere angekündigt. Ab September 2022 wird er mit der Live-Band seiner eigenen ZDF-Show viele deutsche Hits auf Italienisch oder auch Pop-Klassiker aus seiner Heimat zum Besten geben. 17 Konzerte in Deutschland sind geplant.

Los geht es am 4. September in Mannheim (Mannheim Rosengarten - Mozartsaal), gefolgt von Auftritten unter anderem in Frankfurt am Main (05.09.; myticket Jahrhunderthalle), Berlin (15.09.; Tempodrom), Hamburg (16.09.; Barclays Arena) oder München (29.09.; Circus Krone). Der Tour-Abschluss ist am 1. Oktober 2022 in Stuttgart geplant (Porsche Arena). Tickets gibt es ab 10. November 2021 exklusiv bei Eventim und ab dem 12. November an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Zweite Ausgabe seiner Musikshow steht an

Am kommenden Samstag, 13. November (20.15 Uhr), wird Zarrella, der zuletzt mit seinem Album "Ciao!" einen Chart-Erfolg feierte, auch durch die zweite Ausgabe seiner Musikshow im ZDF führen. Bei der Live-Sendung aus München sind Schlagerstars wie Michelle (49), Ben Zucker (38), Maite Kelly (41) oder Semino Rossi (59) mit von der Partie. Zudem haben sich Peter Maffay (72), Max Giesinger (33) oder Michael Patrick Kelly (43) für die "Giovanni Zarrella Show" angekündigt.