Giovanni Zarrella: "Es wird kein Bro'Sis-Comeback geben"

2001 entstand die Band Bro'Sis, allerdings wird es auch zum 20-jährigen Jubiläum kein Comeback geben, wie Giovanni Zarrella nun erklärte.

Sänger und Moderator Giovanni Zarrella (43) , dass es kein Comeback für die Band Bro'Sis geben werde: "Nicht als Duo, nicht als Trio, nicht als Quartett, nicht als Quintett und auch nicht zu sechst." Bro'Sis werde "für immer eine wundervolle Zeit und Erinnerung bleiben", schreibt er. "... Und vielleicht treffen wir uns alle mal zu einem Jubiläum und singen und feiern nochmal gemeinsam."

, dass Ross Antony (46) und Giovanni Zarrella alte Bro'Sis-Hits neu aufgenommen haben: "Das ist für Fans von damals und alle, die deutsche Musik mögen", wird Ross Antony zitiert. In neuer Übersetzung gibt es dem Bericht zufolge die Songs "Do You" und "I Believe". Die Lieder sollen demnach auf seinem Album "Willkommen im Club" zu hören sein, das im August erscheint.

Band löste sich 2006 auf

Zu Bro'Sis gehörten ursprünglich Ross Antony, Hila Bronstein (37), Shaham Joyce (42), Faiz Mangat (40), Indira Weis (41) und Giovanni Zarrella. Die Band ging 2001 aus der Castingshow "Popstars" hervor und feierte mit Hits wie "I Believe", "Heaven Must Be Missing an Angel" oder "Hot Temptation" große Erfolge. Indira Weis stieg 2003 aus, 2005 trat die Gruppe das letzte Mal zusammen auf, 2006 trennten sich die verbliebenen Mitglieder.