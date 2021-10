Genesis kommen mit "The Last Domino?"-Tour im März nach Deutschland

Vergangenen September starteten Genesis ihre "The Last Domino?"-Tour in Großbritannien. Im März kommt die Band rund um Phil Collins für sechs Termine nach Deutschland. Der exklusive Ticketvorverkauf beginnt am Mittwoch (27. Oktober).

Am 20. September gaben Phil Collins (70), Tony Banks (71) und Mike Rutherford (71) alias Genesis in Birmingham den Startschuss für ihre "The Last Domino?"-Tournee. Im November und Dezember steht die britische Kultband für Konzerte in Nordamerika auf der Bühne. Jetzt verkündete die Gruppe auch mehrere Konzerttermine für Deutschland.

Berlin, Hannover und Köln

Genesis treten am 7. und 8. März in der Mercedes-Benz Arena in Berlin auf, am 10. und 11. März führt es sie nach Hannover in die ZAG Arena und am 13. und 14. März performen sie in der Kölner Lanxess Arena. Der exklusive Vorverkauf beginnt am 27. Oktober um 10:00 Uhr , am 29. Oktober startet dann der allgemeine Kartenverkauf.

Genesis waren seit den 70ern für zahlreiche Hits wie "Follow You Follow Me" (1978), "Land Of Confusion" (1986) und "I Can't Dance" (1991) verantwortlich. Vor allem Schlagerzeuger und Sänger Phil Collins erfreute sich nebenbei auch einer erfolgreichen Solokarriere.

Phil Collins ist gesundheitlich angeschlagen

Der 70-Jährige klagt seit einer Halswirbeloperation im Jahr 2009 jedoch über Taubheitserscheinungen in den Händen. Seit einer Rücken-OP 2015 kann er zudem nur noch mit Gehstock laufen und performt seitdem im Sitzen. Deshalb verzichtet er bei den Konzerten aufs Schlagzeugspielen und konzentriert sich nur noch aufs Singen. Am Schlagzeug sitzt nun niemand Geringeres als Collins' Sohn Nicholas (20).