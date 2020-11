Gedenken an die Flüchtlinge: Requiem auf dem Grund des Mittelmeers

So wurde Beethovens "Ode an die Freude" sicher noch nie aufgeführt: Die dänische Künstlergruppe Between Music spielt die Europahymne als Requiem auf dem Grund des Mittelmeers.

16. November 2020 - 16:31 Uhr | (spot)

United4Rescue Mit speziellen Unterwasserinstrumenten spielten die Künstler Beethovens "Ode an die Freude".

Das Schicksal der Flüchtlinge, die tagtäglich im Mittelmeer ums Leben zu kommen, gerät wegen der Corona-Krise immer mehr aus den Augen der Öffentlichkeit. Das Bündnis United4Rescue will mit einer besonderen Aktion entgegenwirken. Für die Kampagne "Drowned Requiem" spielt die dänische Künstlergruppe Between Music die Europahymne als . Promis unterstützen Aktion "Wir wollen nicht länger gleichgültig und tatenlos zusehen, wie das Mittelmeer zum Massengrab wird. Darum gedenken wir mit diesem Requiem all der toten Geflüchteten", sagt Sandra Bils, Gründungsmitglied von United4Rescue. Das daraus entstandene Video wurde am 15. November veröffentlicht und sammelt gleichzeitig Spenden, um ein neues Schiff für weitere Rettungsmissionen seetüchtig zu machen. Prominente wie Model und Schauspielerin Mirja du Mont (44) und Model Hana Nitsche (34) unterstützen die Aktion. Die dänische Künstlergruppe Between Music taucht für ihre Konzerte normalerweise in gläserne Wassertanks. Die Aktion im Mittelmeer war für sie eine Premiere. Mit speziellen Unterwasserinstrumenten spielten die Künstler Beethovens "Ode an die Freude".