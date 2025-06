Für die Tour 2026: Die Toten Hosen verkünden Zusatztermine

Die Vorfreude der Toten Hosen auf die Tour im kommenden Jahr wächst. "Aufgrund der riesigen Nachfrage" hat die Band noch einmal zwei Zusatzshows angekündigt.

Die Toten Hosen gehen im Sommer 2026 auf große Tournee. Die ersten Termine ihrer "Trink aus! Wir müssen gehen"-Tour hatten sie Anfang Mai angekündigt. An diesem Mittwoch, 25. Juni, haben sie nun Zusatztermine bekanntgegeben.

Passend zum Titel der Tour erklärte die Band : "Wir schenken nach: Aufgrund der riesigen Nachfrage werden wir noch zwei letzte Konzerte für die 2026 'Trink Aus! Wir Müssen Gehen'-Tour spielen." Auch der Vorverkaufsstart steht bereits fest.

Die Deutschpunk-Band wird am 2. September 2026 in Münster ein Open Air am Messe und Congress Centrum Halle Münsterland (MCC) spielen. Am 9. September 2026 ist zudem ein Zusatzkonzert auf dem Volksfestplatz in Bayreuth geplant. Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 26. Juni um 17 Uhr auf der Website der Musiker. Zudem wies die Band in dem Post noch einmal auf ein Angebot hin: "Da wir möglichst allen Fans den Besuch der Konzerte ermöglichen wollen, bieten wir für alle Termine der Tournee ermäßigte, sogenannte Sozialtickets zum Preis von 19,90 Euro an." Wer Anspruch auf ein Sozialticket hat, erfahren die Fans ebenfalls auf der Band-Website.

Los geht es mit der Tour, die in vielen Städten bereits ausverkauft ist, am 7. und 8. Juni 2026 im luxemburgischen Esch an der Alzette. Weiter Konzerte finden in Stuttgart, Zürich und Frankfurt statt. Für den 3. und 4. Juli sind Shows in Düsseldorf angesetzt, der Heimatstadt der Toten Hosen. Danach geht es unter anderem nach München, Berlin oder Köln. Enden soll das Ganze am 12. September 2026 in Wien.

Mitte Mai kamen bereits Zusatzshows hinzu

hatte die Band Zusatzshows in den Tourplan aufgenommen. "Wir sind glücklich über die Welle der Begeisterung und Vorfreude, die uns in den vergangenen Tagen entgegenschlug", hieß es in einem Instagram-Post. "Es ist ein Geschenk, diesen Abschnitt unserer Reise im kommenden Jahr gemeinsam mit Euch feiern zu dürfen: Die beiden Düsseldorfer Stadion-Konzerte wurden mit neuer persönlicher Bestzeit in nur drei Minuten restlos ausverkauft." Aufgrund der riesigen Nachfrage gebe es in Köln, München, Nohfelden und Esch/Alzette jeweils ein Zusatzkonzert.

In diesem Sommer ist die Band auf Europa-Tournee unter dem Motto "Keep calm and carry on". Geplant sind ab Ende August unter anderem Shows in Kopenhagen, Stockholm, London oder Paris.