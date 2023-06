"Friesenjung": Otto Waalkes, Ski Aggu und Joost erobern die Charts

Vor wenigen Tagen eroberten Ski Aggu, Joost und Otto Waalkes mit ihrer "Friesenjung"-Neufassung die Spotify-Charts, nun sind sie auch an der Spitze der Offiziellen Deutschen Charts angekommen.

Ski Aggu, Joost und Otto Waalkes (74) landen mit ihrer "Friesenjung"-Neufassung auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Single-Charts. Das gab GfK Entertainment am Freitag bekannt. In der Vorwoche war der Song auf Platz drei eingestiegen. Der Berliner und der niederländische Rapper haben dem 30 Jahre alten Stück des ostfriesischen Kult-Entertainers mit technolastigen Beats neues Leben eingehaucht. Anfang der Woche war das Trio bereits in den Spotify-Charts an die Spitze geklettert.

Vom Thron gestoßen haben Otto und die jungen Rapper damit eine ähnliche Kombination: "Komet" von Rock-Ikone Udo Lindenberg (77) und dem Rapper Apache 207 (25) ist nun auf Platz zwei. Bonez MC sichert sich mit "Alles nur kein Star" Rang drei.

Silbermond toppen Album-Charts

Silbermond, die Band um Sängerin Stefanie Kloß (38), liefert mit "Auf Auf" nach "Schritte" (2019), "Nichts passiert" (2009) und "Laut gedacht" (2006) ihr insgesamt viertes Nummer-eins-Album. Platz zwei wird K-Pop-Fans mit "5-Star" von Stray Kids freuen. Mit ihrer Jubiläumsedition der "Opel-Gang" steigen Die Toten Hosen 40 Jahre nach ihrem Debüt auf Platz drei ein.

Auf Rang vier geschafft haben es die Foo Fighters mit "But Here We Are", ihrem ersten Album nach dem plötzlichen Tod von Drummer Taylor Hawkins (1972-2022) im vergangenen Jahr.