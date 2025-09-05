Foreigner kommen zum Tollwood: Wer 2026 sonst noch spielt

Wincent Weiss, Oimara, Polt und LaBrassBanda: Zwölf Acts sind schon für 2026 in der Musik-Arena fest geplant

Das Musikprogramm in der Tollwood-Musik-Arena bietet immer eine ganz besondere Mischung von jungen Stars und etablierten Künstlern. Nachdem in diesem Jahr Stars wie Iggy Pop, Patti Smith oder Jamie Cullum dabei waren, "verheimlicht" Tollwood noch die großen internationalen Namen für das Programm 2026.

LaBrassBanda kommen in die Musik-Arena. (Foto: Dietmar Hurnaus)

Fest stehen bislang vor allem Acts aus Deutschland und aus Österreich. Doch nun geht das Team noch einen neuen Weg: Auf Facebook hat das Tollwood-Team einen Aufruf veröffentlicht: "Wir wollen von Euch wissen: Wen wollt Ihr 2026 in der Musik-Arena sehen? Schreibt uns Eure Wünsche in die Kommentare – egal ob große Namen, Überraschungsacts oder Eure Lieblings-Newcomer*innen. Vielleicht stehen sie ja schon im nächsten Sommer auf unserer Bühne. Wir sind gespannt auf Eure Ideen! "

Auch das kommende Jahr hat es in sich. Tollwood hat schon zwölf von 32 möglichen Abenden für 2026 verkündet. Karten sind bereits erhältlich für Bosse (21. Juni 2026), Pizzera und Jaus (25. Juni 2026), Oimara und Freind (26. Juni 2026), Milano (3. Juli 2026), LaBrassBanda (4. Juli 2026), Versengold , Fiddlers­green und Paddyhats (11. Juli 2026) sowie für Gerhard Polt und die Wellbrüder (12. Juli 2026). Auftreten wird auch Rainhard Fendrich.

Der Österreicher feiert am 5. Juli 2026 in der Musik-Arena sein 45-jähriges Bühnenjubiläum. Und die Tollwood-Urgesteine Schmidbauer und Kälberer, die dieses Jahr Ami Warning zu Gast hatten, laden 2026 Stoppok mit auf die Bühne (15. Juli). Wincent Weiss wird am 18. Juli in der Musik-Arena spielen. Als jüngste Ankündigung hat Tollwood nun den Auftritt von Tobi Krell terminiert. Checker Tobi gestaltet einen Nachmittag am 12. Juli um 14 Uhr in der Musik-Arena. Auch der erste internationale Rockact steht nun fest: Foreigner feiern ihr 50-jähriges Bandbestehen am 2. Juli in der Musikarena.

Karten für die Konzerte 2026 kann man schon erwerben: Die Tickethotline ist unter 089/3838 500 zu erreichen (montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr sowie freitags von 9 bis 15 Uhr).