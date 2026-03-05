Florence and the Machine brachten die ausverkauften Münchner Olympiahalle in Ekstase

Dass es an diesem Abend um Schmerzen als Antriebsfeder der Kunst geht, um die Hoffnung auf Heilung, die ja vielleicht auch das Bad in der Menge bringt, lässt bereits das große Tuch erahnen, das sich über dem Bühnensteg in der Olympiahalle wölbt, sich dann herabsenkt, bis es den Steg verdeckt. Historisch anmutende Zeichnungen sind darauf zu sehen, und nicht nur an Heilpflanzen muss man denken, sondern auch an „Hexenkräuter“, da heilkundige Frauen im Mittelalter als Hexen verteufelt wurden.

Als das Licht in der ausverkauften Halle ausgeht, wird das Tuch blitzlichtartig von innen bestrahlt. Frauenleiber krümmen sich dahinter, es entsteht ein unheilvolles, von dunklen Sounds umwölktes Schattentheater. Als das Tuch wie von göttlichem Atem eingesogen im Bühnenhimmel verschwindet, tanzen nicht nur vier Frauen in Schwarz konvulsivisch auf dem Steg, sondern auch Florence Welch erscheint, steigt in einem ebenfalls schwarzen, seidig-weitärmeligen Gewand aus der Tiefe hervor.

Mit dem Titeltrack ihres neuen Albums, der der Tournee auch den Namen gibt, beginnt sie das Konzert: „Everybody Scream“ ist einer jener düsteren Songs, die Florence and the Machine in die Nähe des Gothic Rocks bringen. Hart der Anschlag des Schlagzeugers, schleppend, aber dann doch beschleunigt der Rhythmus, druckvoll der Gesang. „Everybody dance, everybody sing, everybody move, everybody scream!“ singt Florence Welch als Aufruf an die versammelte Menge und reflektiert dabei ihre Rolle als Auserkorene, als Anpeitscherin - der Star als hexenhafte Hohepriesterin, die mit ihrer schwarzen Magie Schutz und Heilung verspricht, wobei die verordnete Schrei-Therapie vor allem auch ihr selbst gilt.

Florence and the Machine bei einem Konzert in diesem Februar in Glasgow. © Lillie Eiger

Am Ende des Konzerts wird die 39-jährige Britin sich beim Publikum herzlich bedanken, wird davon sprechen, dass ihr Album aus dem Umstand entstand, dass ihr etwas Schlimmes passiert war: „Being out here with you - it helps me make sense of it.“ Die meisten Fans werden wissen, was sie damit meint: Ihre letzte Tournee bestritt Welch im frühen Stadium einer Schwangerschaft, verspürte schon während eines Auftritts bei einem Festival in Cornwall im August 2023 starke Schmerzen und musste sich danach wegen innerer Blutungen einer Notoperation unterziehen. Welch erlitt eine Fehlgeburt und erfuhr erst kurz darauf, dass es sich bei ihr um eine Eileiterschwangerschaft gehandelt, dass sich die befruchtete Eizelle also nicht in der Gebärmutter, sondern in einem Eileiter eingenistet hatte.

Die lebensbedrohliche Erfahrung verarbeitete Welch in ihrem Album, beschäftigt sich darin mit der Sterblichkeit, den Grenzen des Körpers, dem Druck, der auf ihr lastet: „Blood on the stage, but how can I leave you when you screaming my name?“, singt sie in „Everybody Scream“. Im letzten Lied des ersten von zwei Sets, „Sympathy Magic“, beschwört sie, wie der Titel schon verrät, die magischen Kräfte der Sympathie, Sympathie auch mit sich selbst: „So I don’t have to be worthy, I no longer try to be good…“

Vier Tänzerinnen als Hexen-Chor

Sich selbst genügen, in der Gemeinschaft mit den anderen: Auf dem Hintergrund des tragischen Vorfalls lässt sich das Konzert noch besser verstehen, wird noch berührender, wobei Welch mit ihren vier Tänzerinnen, die als „Hexen-Chor“ auch den Background-Gesang beisteuern, und der fulminant aufspielenden Band im Hintergrund eine Energie entfaltet, die außergewöhnlich ist, überwältigend.

Mit dem Bild der Frau als Hexe, dem damit verbundenen Mystizismus hat Welch sich für das Album noch einmal verstärkt beschäftigt. Die Hexe erscheint bei ihr als Schmerzensfigur, aber auch als Symbol weiblicher Selbstermächtigung. Der Bewegungsspielraum beim Konzert reicht dabei vom Höchsten zum Tiefsten: Mit ausgebreiteten Händen blickt Welch nach oben, schleppt sich im nächsten Moment auf dem Boden oder steht selbst aufrecht, während die Tänzerinnen über den Steg auf sie zukriechen.

Florence and the Machine bei einem Konzert in diesem Februar in Glasgow. © Lillie Eiger

Es ist eine theatralische Inszenierung, die zum dramatischen Bombast der Musik passt. Der Sound der Band ist wuchtig, gleichzeitig immer wieder auch filigran. Perlende Harfenklänge gehören zum Arsenal des barocken Art-Pops, den Welch bei aller thematischen Schwere leichtfüßig, beim Konzert barfüßig-tänzerisch zelebriert. Einmal steht sie einfach nur vorne am Steg, während hinten die Harfe spielt, melodiös und so einnehmend, dass es in der Halle still wird. Zur Dramaturgie der Songs, des Auftritts gehören auch die ruhigen Momente. Welch legt einmal den Finger auf ihre Lippen, um die Fans kurz zum Schweigen zu bringen, dirigiert die Menge immer wieder mit ihren Händen, hoheitsvoll, großzügig.

Fans brechen in Tränen aus

Manche Songs mag sie eigentlich gar nicht mehr singen, behauptet sie, was zwar glaubwürdig, aber auch nach Koketterie klingt. „Never Let Me Go“ ist so ein alter Hit, aber das Publikum hat laut Welch die Liebe zu dieser Ballade über Jahre hinweg so aufrechterhalten, dass sie ihn wieder singen will. Im Loop wird das „Never let me go“ zu einer gemeinsam gesungenen Beschwörungsformel, in einem Konzert, das insgesamt wie eine Trostmesse wirkt. Den sprachlichen Kontakt zum Publikum nimmt Welch nur in wenigen Ansagen auf, wandelt aber zuletzt verstärkt an den vorderen Reihen entlang, reicht einzelnen Fans die Hand. Einige haben Blumen im Haar, brechen bei Berührung in Tränen aus.

Trotz allen „Folk Horrors“ ist es natürlich ein lebensbejahender, berückend schöner Abend. Mit ihrer durch Mark und Bein gehenden Stimme, mit ihrem agil in jede Richtung ausbrechenden Körper nimmt Welch die Bühne, den ganzen Raum ein. Über dem Steg hängt ein mächtiger Screen, und auch hinten bei der Band ist sie im Videobild zu sehen - die zentrale Figur des Abends in mehrfacher Ausführung.

Am Ende werden Liebe und Frieden beschworen

Welchs Gesicht, ihr Körper ziehen in der visuellen Vervielfältigung mitunter farbige Schlieren nach sich, als könne man ihre Aura sehen. Der einzelne Konzertmoment hat in dieser bunt-verwaschenen 70er-Jahre-Ästhetik einen beharrlichen Nachhall. Und die Vergangenheit wirkt ja auch nach, vor allem der Schmerz, der durch alle möglichen Trennungen entstehen kann. „Ich habe für das neue Album schon wieder einen Song geschrieben, der davon handelt, dass jemand nicht zurücktextet“, scherzt Welch. Und streut alte Hits wie „Shake it Out“ und „Dog Days Are Over“ ein, die ganz frische Ekstase erzeugen.

Vielleicht ist es ja eh besser, das Handy auszuschalten. Welch fordert dazu auf, und alle kommen ihr nach, springen von ihr angeleitet gemeinsam in die Luft, die Hände von jedem Aufnahmegerät befreit. Ein erinnerungswürdiges Konzert ist es allemal, auch wenn alles für die Tournee stark durchgetaktet und gut reproduzierbar einstudiert wirkt. Gegen Ende, bei „Free“, entfesseln sich die Tänzerinnen hinten, ihre Bewegungen wirken nicht durchchoreografiert, sondern wild improvisiert. Mit „And Love“ endet das Konzert, „Peace is coming“ lautet der Refrain. Es ist die letzte Beschwörungsformel des Abends, ein Mantra, von Welch so eindringlich wispernd wiederholt, dass man daran glaubt.