Fleetwood-Mac-Ikone Stevie Nicks: Schulterverletzung stoppt Tournee

Fleetwood-Mac-Ikone Stevie Nicks muss ihre geplanten Konzerte im August und September verschieben. Eine Schulterfraktur erfordert eine längere Erholungsphase. Die Sängerin entschuldigt sich bei ihren Fans.

Rock-Legende Stevie Nicks (77) muss ihren Fans eine schmerzhafte Nachricht überbringen: Die Fleetwood-Mac-Ikone hat sich eine Schulterfraktur zugezogen und ist gezwungen, mehrere Konzerte ihrer laufenden Tournee zu verschieben. , sind alle geplanten Shows im August und September betroffen.

"Aufgrund einer Verletzung, die zu einer Schulterfraktur geführt hat und Erholungszeit erfordert, werden Stevie Nicks' geplante Konzerte im August und September verschoben", heißt es in der offiziellen Mitteilung. Die US-Sängerin ließ ihre Fans aber auch wissen: "Stevie freut sich darauf, alle bald wiederzusehen und entschuldigt sich bei den Fans für diese Unannehmlichkeit."

Neun Konzerte müssen verschoben werden

Ursprünglich waren neun Auftritte zwischen August und September geplant, darunter Shows im Barclays Center in Brooklyn und im TD Garden in Boston. Die verschobenen Termine werden nun zwischen Ende Oktober und Mitte Dezember nachgeholt. Konkret starten die Nachholtermine mit dem Detroit-Konzert am 28. Oktober und führen die Rock-Ikone bis zum 10. Dezember durch Nordamerika. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine.

Die ursprünglich für Oktober geplanten Auftritte finden wie vorgesehen statt. Der Tourstart ist weiterhin für den 1. Oktober im MODA Center in Portland, Oregon, terminiert. Bis 25. Oktober folgen Konzerte in Sacramento, Phoenix, Las Vegas und weiteren US-amerikanischen Städten.

Comeback nach 50 Jahren Pause

Parallel zu den Tourplänen sorgt Nicks für eine kleine musikalische Sensation: Gemeinsam mit ihrem ehemaligen Fleetwood-Mac-Kollegen Lindsey Buckingham (75) kündigte sie die Wiederveröffentlichung ihres legendären Albums "Buckingham Nicks" an. Die Platte, die ursprünglich 1973 erschien - noch vor dem Engagement der beiden bei Fleetwood Mac - war seit den frühen 1980er Jahren in den USA vergriffen.

, wird das Album am 19. September in allen Formaten neu aufgelegt. Es markiert ein seltenes gemeinsames Projekt der beiden Musiker, die trotz ihrer turbulenten privaten Vergangenheit ihre künstlerische Verbindung nie ganz verloren haben.