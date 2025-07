Feuer-Drama: Tomorrowland-Bühne brennt komplett ab

Ein Großbrand hat die Hauptbühne des berühmten Tomorrowland-Festivals in Belgien völlig zerstört. Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen, während Hunderttausende Besucher für das Wochenende erwartet werden.

Die Hauptbühne des Tomorrowland-Festivals in Belgien ist komplett abgebrannt.

Ein verheerender Brand hat am Mittwoch die Hauptbühne des weltberühmten Tomorrowland-Festivals in Boom, Belgien, komplett zerstört. Wie belgische Medien berichten, kämpften Feuerwehrleute stundenlang gegen die Flammen, die sich durch die gesamte Struktur fraßen und dicke Rauchsäulen in den Himmel schickten.

Das Feuer brach aus, während sich rund 1.000 Mitarbeiter auf dem Festivalgelände befanden, es sollen jedoch keine Personen verletzt worden sein. Die Anwohner der Umgebung wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten, obwohl der Rauch als ungiftig eingestuft wurde.

Dramatische Szenen auf dem Festivalgelände

zeigen das erschreckende Ausmaß des Brandes. Zu hören waren auch Feuerwerkskörper, die in den Flammen explodierten, wobei unklar bleibt, ob diese zur Brandursache beitrugen. Weitere Aufnahmen dokumentieren, wie das Feuer offenbar auf der rechten Seite der Bühne begann und sich dann über die gesamte Konstruktion ausbreitete. Am Ende blieb nur noch das Gerüst der einst prächtigen Hauptbühne übrig.

Die Organisatoren des Festivals gaben in einem Statement bekannt: "Aufgrund eines schweren Zwischenfalls und Brandes auf der Tomorrowland-Hauptbühne wurde unsere geliebte Hauptbühne schwer beschädigt. Wir können bestätigen, dass niemand während des Zwischenfalls verletzt wurde."

Wie schrieb, soll der Campingplatz DreamVille wie geplant am Donnerstag öffnen. Ob das Festival selbst am Freitag beginnen kann, bleibt jedoch ungewiss. "Wir konzentrieren uns darauf, Lösungen für das Festival-Wochenende zu finden", erklärten die Veranstalter.

Millionenschwerer Schaden für Kult-Festival

Die Hauptbühne gilt als Herzstück des Tomorrowland-Festivals und spiegelt jedes Jahr das jeweilige Motto wider. 2025 lautete das Thema "The World of Orbyz". Der Schaden dürfte sich auf mehrere Millionen Euro belaufen.

Bürgermeister Jeroen Baert brach eigenen Angaben zufolge seinen Urlaub in Deutschland ab, um sich um die Bewältigung der Brandfolgen zu kümmern. Das Festival zieht normalerweise Hunderttausende Besucher aus aller Welt an - 2024 waren es geschätzt 400.000 Menschen aus über 200 Ländern an zwei Wochenenden.

Viele Festivalbesucher waren bereits auf dem Weg nach Belgien, als die Nachricht vom Brand bekannt wurde. Die Organisatoren versprachen, so schnell wie möglich weitere Informationen über das weitere Vorgehen zu veröffentlichen.