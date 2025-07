Festival-Run auf Oasis: Veranstalter reißen sich um die Kultband

Der Hype um Liam und Noel Gallagher fängt nach dem erfolgreichen Start ihrer Oasis-Reunion-Tour gerade erst an: Von Coachella bis Benicàssim umwerben Festivalveranstalter aus aller Welt die Brüder mit Millionenangeboten.

Der sensationelle Erfolg ihrer Reunion-Tour hat Oasis wieder an die Spitze der internationalen Musikszene katapultiert - und macht die Gallagher-Brüder zum begehrtesten Act der Festivalwelt. Wie Insiderkreise bestätigen, gehen bei den Managern der Band täglich lukrative Angebote von Veranstaltern aus aller Welt ein.

"Wenn die Fans glauben, Oasis wären beschäftigt, sollten sie mal die Angebote sehen, die ihre Teams hinter den Kulissen abarbeiten", verrät ein Informant der Zeitung. Zu den interessierten Veranstaltern zählen demnach prestigeträchtige Events wie das kalifornische Coachella-Festival, das die Brüder als Headliner engagieren will, sowie europäische Großveranstaltungen wie im spanischen Benicàssim.

Doch nicht nur etablierte Festivals machen den Brüdern aus Manchester den Hof. "Dann gibt es noch Unternehmen und Privatpersonen, die sie auftreten lassen wollen. Die Angebote sind endlos", so die Quelle weiter. Bislang werden jedoch sämtliche Anfragen lediglich gesammelt, um zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet zu werden.

Die absolute Priorität liege derzeit ohnehin auf der laufenden Reunion-Tour. Erst nach Abschluss der Konzertreise wollen die Gallaghers über ihre musikalische Zukunft entscheiden. "Jede Entscheidung über künftige Auftritte liegt noch in weiter Ferne - aber einige der Angebote sehen unglaublich verlockend aus", heißt es aus dem Umfeld der Band.

Die Oasis-Tour war am 4. Juli im walisischen Cardiff gestartet. Für Noel und Liam Gallagher, die über viele Jahre zerstritten waren, bedeutete der Auftritt die erste gemeinsame Show seit 16 Jahren. Die 41 Konzerte umfassende Reunion-Tour war innerhalb von Minuten ausverkauft gewesen.

Aktuell stehen die "Wonderwall"-Interpreten in ihrer Heimatstadt Manchester auf der Bühne, danach folgen weitere Auftritte in London, Edinburgh und Dublin, bevor es für die Band nach Nordamerika geht. Das Tourfinale ist für den 7. November in Sydney geplant. Wie es danach mit der Band weitergeht, ist noch nicht bekannt.