Felix Lobrecht und Tommi Schmitt: "Gemischtes Hack" geht weiter

Felix Lobrecht und Tommi Schmitt haben ihren Deal mit Spotify um drei weitere Jahre verlängert. Ihr Podcast "Gemischtes Hack" gehört zu den erfolgreichsten Deutschlands.

"Diese gute Stunde pro Woche mit Felix macht mir großen Spaß und ist in meinem Leben derzeit nicht mehr wegzudenken", freut sich Schmitt, der mittlerweile mit "Studio Schmitt" seine eigene Late-Night-Sendung im ZDF hat. Felix Lobrecht, Comedian und der Zweite im Bunde, gibt ebenfalls an: "Der Podcast ist die einzige Konstante in meinem wuseligen Job und ich freu mich sehr, dass wir noch drei Jahre weiterhacken dürfen."

In den Top 10 der beliebtesten Podcasts weltweit

Seit 2019 sind bereits 160 Episoden "Gemischtes Hack" erschienen. Im Jahresrückblick 2020 war "Gemischtes Hack" in den zehn beliebtesten Podcasts weltweit als einziger deutscher Podcast vertreten. In Deutschland oder der Schweiz war er auf dem ersten Platz der meistgestreamten Podcasts. 2020 und 2021 gewannen die beiden den Deutschen Comedypreis in der Kategorie "Bester Comedy-Podcast".