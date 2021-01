Feiern die No Angels bald zu viert ihr Comeback?

Stehen die No Angels vor ihrem erneuten Comeback? Vier der fünf Gründungsmitglieder sollen angeblich bald schon wieder gemeinsam Musik machen.

Wird die Girlgroup No Angels, die vor rund 21 Jahren in der Show "Popstars" gecastet wurde, bald schon wieder Musik machen? Das jedenfalls will die -Zeitung in Erfahrung gebracht haben. Demnach plane man, zwölf Jahre nach dem bislang letzten Album der Band noch einmal neu aufzunehmen. Auch von einem baldigen Auftritt in einer Fernsehshow ist in dem Bericht die Rede.

Die ursprüngliche Besetzung von 2000 werde angeblich aber nicht ihr Comeback feiern. Nur Lucy Diakovska (44), Sandy Mölling (39), Nadja Benaissa (38) und Jessica Wahls (43) seien für die Rückkehr der Band vorgesehen. Mitglied Vanessa Petruo (41) war bereits 2003 ausgestiegen, im selben Jahr folgte die erste Auflösung der Band. Ohne Petruo kamen die vier anderen Mitglieder 2007 noch einmal als No Angels zusammen, bis 2014 machten sie zusammen Musik.

Für das Gerücht würde sprechen, dass im vergangenen November die Alben der No Angels auf Spotify und anderen Streamingdiensten hochgeladen wurden und die Band seither eine Art Renaissance bei den Fans feierte.