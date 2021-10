Fans sind begeistert: Adele lässt ihren neuen Song erklingen

Sängerin Adele hat sich überraschend einigen Fan-Fragen in einem Instagram-Live gestellt. Dabei hat sie sogar einen ersten kleinen Ausschnitt ihres neuen Songs präsentiert.

Sehnsüchtig warten die Fans auf ihr Comeback: Die britische Sängerin Adele (33) wird nach sechs Jahren musikalischer Pause zurückkehren - mit der Single "Easy On Me", die am 15. Oktober erscheint. In einem Instagram-Live-Video, das zahlreiche Fans nachträglich veröffentlicht haben, hat die Sängerin nun einen kleinen Ausschnitt ihres neuen Werks angespielt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Dabei ließ sich die Musikerin auch nicht davon abhalten, dass sie "womöglich Ärger" dafür bekommen könnte, erklärt sie ihren Fans. In den rund 50 Sekunden ist neben balladesken Klavierklängen die kraftvolle Stimme der Britin zu hören.

Ihre Follower, darunter Kollegin Alicia Keys (40), sind begeistert von der neuen Musik und hinterlassen zahlreiche Herzchen-Emojis in dem Live-Chat. Bei der Ankündigung ihres Comebacks am 5. Oktober hatte Adele die Klavierklänge bereits in einem kurzen Videoclip und Instagram veröffentlicht, ihre Stimme war dabei noch nicht zu hören.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Besonderes "Vogue"-Shooting

Ihre Rückkehr hat Adele bereits mit einem besonderen Shooting gefeiert: Die Sängerin ist die erste Person, die gleichzeitig das Cover der US-"Vogue" und ihres britischen Ablegers ziert. Adele ist jeweils auf dem Titelblatt der November-Ausgabe zu sehen. Ihr letztes Album "25" hatte die Oscar- und Grammy-Gewinnerin 2015 veröffentlicht. Ihr neues Album soll "30" heißen.