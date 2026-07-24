Event-Arena Königsplatz: Große DJ-Auftritte geplant bei Open-Air-Disco

Am 29. August wird der Königsplatz zur Open-Air-Disco. Bei der Eventreihe PULSE wird erstmals der international gefragte Londoner DJ Pawsa in München auflegen.

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Der Münchner Königsplatz wird sich am 29. August 2026 in einen riesigen Open-Air-Dancefloor verwandeln.

Normalerweise geht es auf dem Königsplatz, im Herzen Münchens, eher gemächlich zu. Doch im Sommer wird der Platz zwischen Staatlicher Antikensammlung, Propyläen und Glyptothek zur beliebten Event-Area. Egal ob Sportfestival, Open-Air-Kino oder Konzertfläche, in den warmen Monaten ist hier mächtig was los.

Und am 29. August verwandelt sich der Königsplatz, im Rahmen der Eventreihe PULSE, in einen riesigen Open-Air-Dancefloor. Als Headliner wird dabei der international gefragte Londoner DJ Pawsa am Mischpult stehen. Am Königsplatz ist ein mehrstündiges Extended Set geplant.

PULSE am Königsplatz: DJ Pawsa legt erstmals in München auf

Von 15 bis 23 Uhr sind mehrere DJ-Sets geplant, die die eindrucksvolle Kulisse des klassizistisch geprägten Königsplatzes zu einer gelungenen Mischung aus Musik, Licht und Architektur kombinieren sollen.

Der Londoner DJ Pawsa wird am 29. August erstmals in München auftreten. © IMAGO

Zahlreiche DJs bilden das Line-up, Hauptact wird DJ Pawsa sein, der am Königsplatz – erstmals in München – mit druckvollen Grooves, sparsamen Melodien und prägnanten Vocal-Samples den Beat vorgeben wird.

DJ Pawsa in München: Extended Set angekündigt

Statt eines kurzen Festival-Slots ist am Königsplatz bewusst ein Extended Set angekündigt, das dem britischen Star-DJ mehr Raum für einen musikalischen Spannungsbogen gibt.

Nach Einbruch der Dunkelheit soll sich auch das Erscheinungsbild des Platzes verändern. Geplant ist eine Licht- und Projektionsinszenierung, die die Propyläen sowie die seitliche Architektur aufgreift und um individuelle Showelemente ergänzt.

Für das leibliche Wohl der Besucher ist auch bestens gesorgt, rund um die Hauptbühne werden zahlreiche Bars und Essensstände aufgebaut.

Einlass ist ab 18 Jahren, Tickets gibt es online unter