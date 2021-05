"Etwas köchelt": Veröffentlicht Ed Sheeran schon bald neue Musik?

Macht Sänger Ed Sheeran seinen Fans schon bald mit neuer Musik eine Freude? Ein neuer Instagram-Post lässt dies vermuten.

Gibt es schon bald Grund zur Freude für die Fans von Superstar Ed Sheeran (30, "Galway Girl")? deutet darauf hin, dass er schon bald neue Musik veröffentlichen könnte. "Etwas köchelt", ist neben einem Schnappschuss des 30-jährigen Musikers zu lesen, der ihn von hinten auf einer Mauer sitzend und mit Gitarre zeigt.

Die Fans des Briten sind sich in der Kommentarzeile unter dem Post größtenteils einig. "Neues Album?", fragt eine Nutzerin etwa. Eine andere mutmaßt, es müsse "schon sehr, sehr bald" soweit sein. "Ich war noch nie so aufgeregt", freut sich ein weiterer Nutzer unter anderem .

Bereits an seinem 30. Geburtstag, am 17. Februar, hatte Sheeran offenbar einen neuen Longplayer angekündigt. "Ich werde später in diesem Jahr mit dem vierten Teil wieder online sein", . Damit könnte er ein neues Album meinen.

