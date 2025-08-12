Endspurt! Auf diesen Festivals kann noch gefeiert werden

Der Festival-Endspurt 2025 steht bevor: Wer in diesem Sommer noch einmal tanzen, feiern und Livemusik genießen will, hat jetzt auf diesen Musikevents die Gelegenheit dazu.

Die diesjährige Festivalsaison befindet sich auf der Zielgeraden. Diese Highlights warten hierzulande noch im Festivalkalender.

San Hejmo (15. und 16. August)

Das San Hejmo Festival wird am 15. und 16. August auf dem Airport Weeze über die Bühne gehen. Auf die Besucher wartet bei der vierten Ausgabe wieder ein Genre-Mix aus Pop, Hip-Hop, Elektro und Partyklängen. An den zwei Tagen inklusive Camping können die Musikfans abseits der Bühnen Workshops besuchen und rund hundert Kunstwerke in der Open Air Gallery bewundern. Zum diesjährigen Line-up gehören etwa: 01099, Alli Neumann, Bausa, Clueso, Esther Graf, Finch, K.I.Z, Madeline Juno, Natasha Bedingfield, Nina Chuba, Paula Hartmann, Sido und Zartmann.

Highfield (15. bis 17. August)

Das Highfield Festival bei Leipzig hat ebenfalls einen bunten Line-up-Mix zu bieten. Unter anderem treten auf: K.I.Z, Electric Callboy, Deichkind, The Kooks, Kontra K, Clueso, Bilderbuch oder Nina Chuba. Neben dem Musikprogramm wartet das Festival am Badestrand des Störmthaler Sees mit Aktivitäten wie Tube Riding, Beach-Volleyball oder Aquafitness auf.

Superbloom (30. und 31. August)

Das Superbloom im Münchner Olympiapark, das 2022 Premiere feierte, hat sich mittlerweile etabliert und findet 2025 am 30. und 31. August statt. Die Festivalbesucher erwartet auf dem Gelände und im Olympiastadion wieder ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Performance, Podcasts, Lesungen und Workshops. Im Line-up sind unter anderem: Post Malone, Shawn Mendes, Nelly Furtado, Hozier, Alligatoah, Tiësto, Giant Rooks oder Ikkimel.

Glücksgefühle Festival (11. bis 14. September)

Das Glücksgefühle Festival geht in seine dritte Runde: Vom 11. bis 14. September wird der Hockenheimring ein weiteres Mal das von Markus Krampe und Lukas Podolski gegründete Musikevent beheimaten. Mit dabei sind Attraktionen wie Freefalltower und Riesenrad, Zip-Line, "Drink & Paint"-Workshops oder eine Graffiti-Area mit Live-Painting. Auf der Bühne stehen werden etwa: Apache 207, Black Eyed Peas, Scooter, Sido, Milky Chance, K.I.Z, FiNCH, Ski Aggu, Nico Santos, Wincent Weiss, Armin van Buuren oder Robin Schulz.

Reeperbahn Festival (17. bis 20. September)

Das 20. Reeperbahn Festival findet vom 17. bis 20. September in Hamburg statt und setzt vor allem auf neue Talente in der Musikbranche und deren Förderung. In zahlreichen Locations können Besucher mit Festivaltickets für das öffentliche und umfangreiche Programm Konzerte besuchen. Seit 2006 hat sich das Reeperbahn Festival zu einem der wichtigsten Treffpunkte für die Musikwelt entwickelt, für Journalisten und Fachbesucher gibt es deshalb zudem Konferenztickets, die unter anderem Zugang zu Sessions, Networking-Treffen und Showcases bieten.