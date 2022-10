Emotionaler Abschied! Jürgen Drews' letztes Live-Konzert

Der Vorhang ist gefallen: Schlagerstar Jürgen Drews hat am Donnerstag sein letztes Live-Konzert gegeben und damit seine Karriere auf der Bühne beendet.

Laut Veranstalter seien Tausende Fans aus ganz Europa angereist, um Drews dabei zuzujubeln, wie er Hits wie "Ein Bett im Kornfeld", "Wenn die Wunderkerzen brennen" oder "Wieder alles im Griff" spielte. "Es ist für mich was ganz Besonderes mein letztes Live-Konzert in Ellmau spielen zu dürfen. Mit diesem Ort verbinden mich sehr viele schöne Erinnerungen", kündigte Drews schon im Vorfeld an. , den er "DER Wahnsinn" nennt.

Dank für Ramona

Auch Drews Frau Ramona (49) hatte einen kleinen Auftritt. Der Sänger holte sie am Ende auf die Bühne und bedankte sich überschwänglich für ihre Unterstützung: "Wir sind 31 Jahre verheiratet, ich bin 'ne treue Socke, ich kann nicht anders."

Noch privater wurde es, als Drews den letzten Song "Es war alles am besten" mit der Erklärung für seine Karriere ankündigte: "Ich bin dem Schicksal sehr dankbar. Ich wollte ursprünglich Medizin studieren, wie mein Vater. Als ich zu singen begann, meinte mein Dad. 'Bleib dabei, Du verarztest die Leute musikalisch.'"

Jürgen Drews hatte seinen Durchbruch 1976 mit dem Song "Ein Bett im Kornfeld. Im Juli dieses Jahres kündigte er das Ende seiner Karriere an. "Da ich in einem Alter bin, in dem andere schon lange Rentner sind, habe ich auch mir gesagt: Irgendwann ist mal gut", erklärte der Sänger in der Show "Die große Schlagerstrandparty 2022 - Es geht wieder los!" (Das Erste) von Florian Silbereisen (41).

Drews letzter Fernseh-Auftritt war eigentlich in Florian Silbereisens "Schlagerbooom" geplant, doch dieser kann in diesem Herbst nicht stattfinden. Dem Sender MDR zufolge ist für den 22. Oktober (20:15 Uhr, Das Erste) nun die Show "Das große Schlagerjubiläum 2022 - Auf die nächsten 100!" vorgesehen, um Silbereisens 100. "Feste"-Show im Ersten zu feiern. Ob der König von Mallorca dabei sein wird, ist bisher nicht bekannt.