Ed Sheerans Tochter weint, wenn sie seine Musik hört

Ed Sheerans Tochter Lyra ist nicht gerade der größte Fan der Musik ihres Vaters. Oft weint sie sogar, wenn Sheeran ihr seine Songs vorsingt.

Ed Sheeran (30) hat Millionen von Fans weltweit. Doch seine acht Monate alte Tochter Lyra ist offenbar keine davon. Wie der Musiker in einem Interview mit dem britischen Sender "BBC Radio 1" verraten hat, weint das kleine Mädchen sogar, wenn sie die Stücke ihres Vaters hört.

"Ich singe meiner Tochter meine neuen Songs vor, aber sie ist nicht gerade mein größter Fan. Sie weint einfach!", so der 30-Jährige. Nur bei einem einzigen seiner Lieder würde Lyra nicht weinen: "Shape of You". Der darin enthaltene Marimba-Sound habe es ihr dann doch angetan, so Sheeran. "Aber sie mag keine lauten oder aufdringlichen Geräusche."

Sheeran und seine Ehefrau Cherry Seaborn (29) sind seit 2019 verheiratet. Ende August 2020 kam dann ihr erstes gemeinsames Kind, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, zur Welt. Die Geburt seiner Tochter hatte der . "Eine kurze Nachricht von mir, weil ich einige persönliche Neuigkeiten habe, die ich mit euch teilen wollte", schrieb Sheeran zu einem Foto, auf dem unter anderem ein paar Babysöckchen zu sehen sind. Seaborn habe das erste Baby der beiden zur Welt gebracht - mithilfe eines "großartigen Teams" von Geburtshelfern. Das Mädchen sei "wunderschön und gesund".

