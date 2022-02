Ed Sheeran und Taylor Swift: Gemeinsamer Song erscheint schon Freitag

Jetzt ist die Katze auch offiziell aus dem Sack: Ed Sheeran und Taylor Swift veröffentlichen schon diesen Freitag eine gemeinsame Version des Hits "The Joker and the Queen".

09. Februar 2022 - 16:22 Uhr | (stk/spot)

Ed Sheeran und Taylor Swift verbindet seit Jahren eine innige Freundschaft. © imago/ZUMA Press

Am roten Teppich der Brit Awards hat es Ed Sheeran (30) schon angekündigt, nun wurde die frohe Kunde auch . Bereits am kommenden Freitag (11. Februar) wird ein gemeinsamer Song mit seiner guten Freundin Taylor Swift (32) erscheinen. Fans hatten zuvor schon gemutmaßt, dass es sich bei dem Lied um eine neue Version seines Hits "The Joker and the Queen" handeln könnte. Auch dies bestätigte Sheeran nun via Instagram und schenkte seinen rund 37 Millionen Followern obendrein eine erste Hörprobe des Duetts. Die Ballade feierte ursprünglich auf Sheerans fünftem Studioalbum "=" von 2021 ihre Premiere.

