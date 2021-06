Ed Sheeran: Neuer Song mit Kylie Minogue

Für sein kommendes Album hat Ed Sheeran einen Song mit Kylie Minogue aufgenommen. Das Lied heißt "Visiting Hours".

Ed Sheeran (30) wird 2021 ein neues Album veröffentlichen. Auf der kommenden Platte befindet sich auch ein Lied, auf dem er gemeinsam mit Kylie Minogue (53) und Jimmy Barnes (65) zu hören ist. . Minogue und Barnes sind demnach bei dem Song "Visiting Hours" als Background-Sänger dabei.

Sheeran traf Minogue und Barnes in Australien

Sheeran hatte das Lied vor wenigen Wochen im Rahmen eines auch im Fernsehen übertragenen Tributs an den verstorbenen Unternehmer Michael Gudinski (1952-2021) gespielt, der eine feste Größe in der australischen Musikindustrie war. Minogue trat damals ebenfalls auf. Die beiden performten zusammen die Songs "All the Lovers" und "The Loco-Motion". Barnes hatte ebenso einen Auftritt.

Nach der Show habe Sheeran erklärt, dass die beiden unbedingt auf dem Song zu hören sein sollen. Zurück in England habe er das Lied dann aufgenommen und an die beiden gesandt, damit sie ihre Stimmen beisteuern können.

Ein namentlich nicht genannter Insider aus dem Umfeld Sheerans , dass Sheeran "Visiting Hours" kurz vor dem Auftritt geschrieben habe - in Quarantäne nach der Einreise nach Australien. Wann genau das neue Album erscheinen soll, ist nicht bekannt. im Februar angedeutet, dass noch in diesem Jahr eine neue Platte erscheinen wird.

