Ed Sheeran: Neue Musik schon in wenigen Wochen?

Lange war es still um Pop-Star Ed Sheeran, doch nun ist offenbar eine neue Single in der Pipeline, die schon in wenigen Wochen erscheint.

Musikalisch war es in den vergangenen Jahren eher still um Ed Sheeran (30). Von seinem "Collaborations Project" (2019) mal abgesehen, ist es immerhin schon etwas mehr als vier Jahre her, dass der Pop-Star sein letztes reguläres Solo-Album "Divide" (2017) veröffentlicht hat. Doch nun scheint das lange Warten endlich ein Ende zu haben, denn Sheeran hat mit einem lustigen Foto auf Instagram eine neue Single angekündigt.

"Der Moment, in dem dir klar wird, dass deine erste Single nach vier Jahren in wenigen Wochen erscheint", . Auf dem Schnappschuss hat er die Hände hinter dem Kopf verschränkt und schaut erschreckt in die Kamera. Genauere Details, etwa zum Namen der neuen Single oder dem Veröffentlichungsdatum, hat Sheeran aber noch nicht verraten - man darf also gespannt sein.