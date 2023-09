Ed Sheeran kündigt zwei besondere Konzerte in London an

Ed Sheeran hat zwei spezielle Auftritte in der Londoner Royal Albert Hall angekündigt. Der Sänger wird dort im November sein neues Album komplett spielen.

Ed Sheeran steht im November in der Londoner Royal Albert Hall auf der Bühne.

In rund drei Wochen erscheint Ed Sheerans (32) neues Album "Autumn Variations". Der britische Sänger hat nun in London angekündigt, bei denen er die komplette Platte auf der Bühne performen möchte.

Die beiden Konzerte, die in der berühmten Royal Albert Hall stattfinden werden, sollen die einzigen sein, bei denen Sheeran alle Songs des neuen Albums spielt, das am 29. September veröffentlicht wird. Geplant sind die Shows für den 18. und 19. November.

"Ich wollte anlässlich der letzten Herbsttage einige Konzerte geben und das neue Album vollständig spielen", schreibt Sheeran im Rahmen der Ankündigung. "Dies werden die einzigen Auftritte für dieses Album sein und etwas ganz, ganz Besonderes", verspricht er. Fans, die eine verfrühte Chance auf Tickets haben möchten, müssen demnach bis zum 13. September im offiziellen Store auf seiner Homepage eine der Varianten des neuen Albums vorbestellen.

Das ist die Idee hinter "Autumn Variations"

Sheeran wird im November nicht alleine auf der Bühne stehen. Begleitet wird der Sänger in London von einer Band und einem Streicherensemble, . Es werden zudem voraussichtlich die letzten Live-Konzerte sein, die Sheeran in diesem Jahr in Großbritannien gibt.

Im , dass er mit "Autumn Variations" 14 Lieder, die vom Herbst inspiriert sind, über 14 seiner Freunde machen wollte. Im letzten Herbst habe er festgestellt, dass er und seine Freunde in ihren Leben viele Veränderungen durchgemacht hatten: "Ich habe Lieder geschrieben, einige aus ihrer Sicht, andere aus meiner, um einzufangen, wie sie und ich die Welt damals gesehen haben."