Ed Sheeran kündigt exklusive Berlin-Show an

Ed Sheeran wird am 17. April im Admiralspalast in Berlin auftreten. Es ist 2023 der einzige Gig des Musikers in Deutschland. Das Publikum erwartet ein besonderes Konzerterlebnis.

Singer-Songwriter Ed Sheeran (32) spielt am 17. April in Berlin. Für sein einziges Deutschland-Konzert in diesem Jahr hat sich der Brite etwas Besonderes einfallen lassen: Er gibt seine Hits vor maximal 1500 Zuhörerinnen und Zuhörern im Admiralspalast zum Besten. Sein letztes Konzert dieser Art liegt über zehn Jahre zurück.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Neben Hits wie "Perfect" oder "Shape of You" dürfen sich die Fans auf die deutsche Live-Premiere von "Eyes Closed" freuen. Die Single erscheint am Freitag (24. März) als Vorbote des Albums "-" (Substract), welches am 5. Mai folgt. Ed Sheeran kehrt darauf zu seinen Wurzeln zurück. "Geschrieben vor einem Hintergrund persönlicher Trauer und Hoffnung" erlebe man "einen der weltweit größten Stars so verletzlich und wahrhaftig wie selten zuvor", heißt es in einer Pressemitteilung.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Vorverkauf startet Ende März

Wer sich live davon überzeugen möchte, kann ab Freitag, 31. März 2023 um 10:00 Uhr Tickets für das intime Konzerterlebnis erwerben. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass diese ausschließlich vertrieben werden. gibt es auch das neue Album zu kaufen. Bestellt man es vor Mittwoch, 29. März um 13:00 Uhr, erhält man Zugang einem exklusiven Pre-Sale. Dieser startet am Donnerstag, 30. März um 10:00 Uhr, einen Tag vor dem regulären Vorverkauf.