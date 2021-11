Ed Sheeran: Konzert-Event zum neuen Album

Ed Sheeran macht die Adele: Sein neues Album "=" bewirbt der britische Popstar nun auch mit einem Konzerterlebnis, das um die Welt gehen soll.

Ed Sheeran (30) stellt unter anderem sein neues Album "=" (sprich: "Equals") am Sonntag, dem 5. Dezember ab 21:00 Uhr, vor ausgewähltem Publikum vor. Im Alexandra Palace in London findet das exklusive Konzert statt, dem nur die Teilnehmenden eines Gewinnspiels beiwohnen dürfen.

Zumindest vor Ort - vor den Bildschirmen können Zuschauer und Zuschauerinnen weltweit das Konzert verfolgen. Das ist etwa über die , den oder beim Amazon Streamingdienst Prime Video möglich.

Neue und alte Musik und Augmented-Reality

90 Minuten will Sheeran demnach seine Fans auf eine Reise durch seine bisherige Karriere mitnehmen. "Ich freue mich darauf, die Veröffentlichung von '=' mit diesem besonderen Konzert und mit meinen Fans auf der ganzen Welt zu feiern", sagt Sheeran laut einer Pressemitteilung. Und kündigt an: "Ich werde an diesem Abend auch eine ganze Menge neuer Tracks zum allerersten Mal spielen!" Zudem sollen einige Ausschnitte der "Equals Listening Experience" gezeigt werden. Dabei handelt es sich um eine Augmented-Reality-Erfahrung, die für Fans in London zum Album Launch im Oktober kreiert wurde.

Große Konzertspecials mit TV- oder Streamingübertragung scheinen ein neuer Trend zur Promotion eines neuen Albums zu werden. Auch Adele (33) hat ihr erstes Album seit sechs Jahren mit einem 90-minütigen Konzert gefeiert, das in Deutschland unter dem Titel "Ein Abend mit Adele" im Ersten und im MDR zu sehen ist.