Ed Sheeran kommt im Dezember nach München

Nach in den kommenden Tagen anstehenden Deutschlandkonzerten kehrt Ed Sheeran im Dezember noch einmal zurück. Passend zur Adventszeit wird der Superstar in München ein etwas kleineres Konzert als gewohnt geben.

In wenigen Tagen gibt sich der britische Superstar Ed Sheeran (34) in Düsseldorf die Ehre. Über ein ganzes Wochenende verteilt, tritt er vom 5. bis 7. September drei Mal in der Merkur Spiel-Arena auf. Wer keine Tickets für die längst ausverkauften Shows mehr bekommen hat, kann Sheeran noch einmal im Dezember live in Deutschland sehen.

Für gewöhnlich füllt Sheeran große Stadien, für Ende des Jahres wurden nun aber fünf kleinere Konzerte des Sängers angekündigt. Eines davon steigt in der Münchner Olympiahalle, die offiziell etwas mehr als 15.000 Plätze bietet - für einen Star wie ihn, ein doch recht kleiner Rahmen. Sheeran möchte "ein paar Shows in Europa spielen", . "Diese Shows werden natürlich intimer sein als eine Stadionshow, aber trotzdem unglaublich." Er liebe es, an diesen Orten aufzutreten.

Von Paris, über München nach Dublin

Alle der insgesamt fünf angekündigten Konzerte sollen in den letzten Wochen des Jahres stattfinden. Am 1. Dezember geht es für Sheeran nach Paris, in München tritt er dann am 3. Dezember auf. Es folgen Shows im englischen Coventry am 5. Dezember, in Manchester am 7. Dezember und in Dublin am 9. Dezember.

Die Shows stehen im Zeichen seines neuen Albums "Play", das am 12. September erscheint. Indem sie Sheerans kommende Platte vorbestellen, können sich Fans bis zum 8. September auf seiner Homepage für einen Ticket-Pre-Sale - für die Konzerte in Paris, München und Dublin - registrieren. Dieser beginnt dann am 9. September um 11:00 Uhr deutscher Zeit. Für die Shows in Manchester und Coventry läuft das Ganze über Amazon Music UK. Der reguläre Vorverkauf für die Konzertkarten startet am 11. September ebenfalls um 11:00 Uhr.