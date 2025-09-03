AZ-Plus

Gute Nachricht für Folk-Fans: Ed Sheeran kommt nach München

Neues Album, neue Tour: Ed Sheeran kommt für ein Konzert nach Deutschland. Wann die begehrten Tickets erhältlich sind, steht auch schon fest.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
In München wird Ed Sheeran vielleicht auch seine großen Hits wie "Perfect" oder "Bad Habits" spielen. (Archivbild)
In München wird Ed Sheeran vielleicht auch seine großen Hits wie "Perfect" oder "Bad Habits" spielen. (Archivbild) © Ian West/Press Association/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Superstar Ed Sheeran geht mit seinem neuen Album auf Tournee - und macht dabei auch in Deutschland Halt. Am 3. Dezember spielt er in der Münchner Olympiahalle, wie seine Plattenfirma Warner mitteilte. Außerdem tritt er in Paris, Manchester, Coventry und Dublin auf, bevor 2026 seine "Loop"-Stadiontour in Australien startet. Sheerans neues Album "Play" erscheint am 12. September.

Fans, die den "Shape of you"-Sänger in München, Paris oder Dublin sehen wollen, können sich bis zum 8. September für den Presale registrieren, der dann am 9. September um 11.00 Uhr startet. Der reguläre Vorverkauf beginnt am 11. September um 11.00 Uhr.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Bitte beachten Sie, dass die Kommentarfunktion unserer Artikel nur 72 Stunden nach Veröffentlichung zur Verfügung steht.
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.