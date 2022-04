Ed Sheeran gewinnt Urheberrechtsprozess um "Shape Of You"

Der Urheberrechtsstreit um "Shape Of You" ist zugunsten von Ed Sheeran ausgegangen. In einem Video-Statement äußert sich der Künstler nach der Urteilsverkündung.

06. April 2022 - 13:17 Uhr | (mia/spot)

Der Urheberrechtsstreit um "Shape Of You" ist zugunsten von Ed Sheeran ausgegangen. © Miguel Angel Lopez Rojas/Shutterstock

Ed Sheeran (31) hat den Urheberrechtsprozess vor dem Londoner High Court gegen einen Songwriter gewonnen. Dieser hatte zusammen mit seinem Co-Writer behauptet, Sheerans Song "Shape Of You" wäre teilweise bei einem Lied von ihnen abgekupfert worden. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Laut dem Grime-Künstler Sami Chokri, bekannt als Sami Switch, sollen sich Sheeran und seine Co-Writer Johnny McDaid und Steve Mac von dem Song "Oh Why" für den Hit aus dem Jahr 2017 inspiriert haben lassen. Der Richter urteilte nun, Sheeran hätte "weder absichtlich noch unbewusst" eine Hook aus dem Song kopiert. Demnach gebe es zwar Ähnlichkeiten, aber auch "erhebliche Unterschiede". Kultur Royal

Sheeran äußerte sich nach der Urteilsverkündung auf Twitter und Instagram noch einmal zu den Anschuldigungen. "Unbegründete" Urheberrechtsansprüche seien demnach schädlich für die Songwriting-Industrie. "Ich bin kein Unternehmen. Ich bin ein Mensch", sagte er. "Ich bin ein Vater, ich bin ein Ehemann, ich bin ein Sohn. Klagen sind keine angenehme Erfahrung und ich hoffe, dass mit diesem Urteil in Zukunft unbegründete Ansprüche wie diese vermieden werden können. Das muss wirklich ein Ende haben." Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de