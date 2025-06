Drake kommt im August und September für acht Konzerte nach Deutschland

Im Rahmen seiner kommenden Europa-Tournee wird Drake auch in vier deutschen Städten gastieren. In Köln, Berlin, München und Hamburg sind jeweils zwei Konzerte des kanadischen Rappers angekündigt.

Nach sechs Jahren wird Rapper Drake (38) im Sommer 2025 wieder auf Europa-Tour gehen. In Deutschland sind gleich acht Konzerte geplant.

Erstes Deutschlandkonzert in Köln

Demnach steht der Kanadier am 15. und 16. August in der Kölner Lanxess Arena auf der Bühne, am 11. und 12. September in der Uber Arena in Berlin, am 16. und 18. September in der Olympiahalle in München sowie am 22. und 23. September in der Barclays Arena in Hamburg. Für die Shows in Deutschland wurde der kanadische Sänger PartyNextDoor (31) als Special Guest bestätigt, der bei Drakes Label OVO Sound unter Vertrag steht. Der allgemeine Vorverkauf für die Konzerte beginnt am Donnerstag, 6. Juni, um 15 Uhr.

Tour-Auftakt im Juli in Birmingham

Wie am 3. Juni mitgeteilt hat, startet die "Some Special Shows 4 UK EU"-Tour am Sonntag, 20. Juli, im britischen Birmingham. Zuvor wird er auf dem Wireless Festival im Londoner Finsbury Park auftreten, das vom 11. bis 13. Juli stattfindet. Bereits Anfang des Jahres wurde Drake als Headliner für alle drei Festivalabende angekündigt. Jeder Auftritt soll mit einer eigenen Setlist und besonderen Gästen erfolgen.

Erstmals seit seiner "Assassination Vacation Tour" im Jahr 2019 kehrt Drake damit nach Europa zurück. Weitere Shows im Rahmen von "Some Special Shows 4 UK EU" soll es in Manchester, Paris, Stockholm, Kopenhagen, Mailand, Antwerpen und Amsterdam geben. Am 11. August wird Drake zudem einen Auftritt im Hallenstadion in Zürich absolvieren.

Zuletzt in Australien unterwegs

Der Name von Drakes neuer Tournee nimmt Bezug auf das Album "$ome $exy $ongs 4 U", das der Musiker gemeinsam mit PartyNextDoor aufgenommen hat. Es erschien am 14. Februar 2025. Nach seinem Studioalbum "For All The Dogs" hatte Drake 2023 erst einmal eine Musikpause aus gesundheitlichen Gründen angekündigt. Doch die dauerte nicht lange. Unter dem Motto "It's All A Blur" war er 2023 und 2024 in Nordamerika unterwegs und absolvierte 80 Auftritte. Im Februar 2025 gastierte er mit der "Anita Max Win Tour" in Australien.