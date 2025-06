Dolly Parton kehrt nach Las Vegas zurück.

Nach über drei Jahrzehnten kehrt Dolly Parton für sechs exklusive Shows nach Las Vegas zurück. Im Dezember wird die 79-jährige Country-Legende ihre größten Hits im Colosseum at Caesars Palace präsentieren.

Es ist eine Sensation für Country-Fans weltweit: Dolly Parton kehrt nach über drei Jahrzehnten für eine exklusive Show-Serie nach Las Vegas zurück. Die 79-jährige Musik-Ikone wird im Dezember sechs Auftritte im renommierten Colosseum at Caesars Palace absolvieren - ihre erste erweiterte Las-Vegas-Residency seit den frühen 1990er-Jahren.

"Zu sagen, dass ich aufgeregt bin, wäre eine Untertreibung", erklärt . "Ich habe seit Jahren nicht mehr in Vegas gearbeitet und ich habe es immer geliebt, dort zu singen." Die Shows mit dem Titel "Dolly: Live in Las Vegas" sind für den 4., 6., 7., 10., 12. und 13. Dezember 2025 geplant und beginnen jeweils um 20 Uhr.

Ticketverkauf und VIP-Erlebnisse

Der Ansturm auf die begehrten Tickets dürfte gewaltig sein. Der Verkauf soll am 25. Juni um 13 Uhr ET über ticketmaster.com starten. Für besonders enthusiastische Fans werden exklusive VIP-Pakete angeboten, die persönliche Fotogelegenheiten mit Parton, Backstage-Touren und Zugang zu "Dolly's Rhinestone Lounge" beinhalten.

Die Terminwahl ist strategisch klug gewählt: Die Shows finden während der National Finals Rodeo statt, wenn traditionell viele Country-Stars Vegas-Auftritte absolvieren. , plant Parton bewusst ein "hit-driven concert event" - die Fans dürfen sich auf eine Reise durch sieben Jahrzehnte ihrer größten Erfolge freuen. Klassiker wie "Jolene", "I Will Always Love You", "9 to 5" und "Coat of Many Colors" werden laut beiden Quellen auf der Setlist stehen - Hits aus der Feder einer Künstlerin der Rock and Roll Hall of Fame, die Generationen geprägt hat.

Partons letzte größere Vegas-Serie liegt weit zurück: Von 1990 bis 1993 gab sie fast 50 Auftritte im The Mirage. Seitdem hat sich die Country-Königin weitgehend vom Touring zurückgezogen - ihre letzte große "Pure & Simple"-Tour endete bereits 2016. Umso bedeutsamer ist diese Rückkehr in die Glitzermetropole der Wüste.

Neue Projekte trotz Trauer

Trotz des schweren Verlusts ihres Ehemanns Carl Dean, der im März nach 60 Jahren Ehe verstarb, zeigt sich Parton unermüdlich kreativ. Parallel zu den Vegas-Shows läuft ihr Musical "Dolly: A True Original Musical" ab Juli in Nashville, bevor es 2026 an den Broadway kommt. Ihre "Threads: My Songs in Symphony"-Tour, die ihre Songs mit Orchestern und Gastsängern neu interpretiert, tourt noch bis Mai 2026 durch das Land.

Besonders für Aufsehen sorgte zuletzt ihre unkonventionelle Kollaboration mit der Hard-Rock-Band Mötley Crüe. Gemeinsam haben sie deren 1985er-Ballade "Home Sweet Home" neu aufgenommen.