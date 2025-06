"Dölly Crüe": Mötley Crüe singen mit Dolly Parton

Das hört man auch nicht jeden Tag: Die Hard-Rock-Veteranen Mötley Crüe haben sich mit Country-Ikone Dolly Parton zusammengetan. Gemeinsam covern sie den Klassiker "Home Sweet Home" - und das für einen guten Zweck.

Es ist eine Kollaboration, die selbst hartgesottene Musikfans überraschen dürfte: Die legendäre Rockband Mötley Crüe hat sich mit Country-Superstar Dolly Parton zusammengetan, um eine neue Version ihres zeitlosen Hits "Home Sweet Home" aufzunehmen. Hinter dieser ungewöhnlichen Paarung steckt mehr als nur musikalische Experimentierfreude.

"Dass eine Ikone wie Dolly Parton einen Song singt, der nicht nur uns so viel bedeutet hat, sondern auch allen Fans über die Jahre hinweg, ist ein Karrierehöhepunkt, der uns viel bedeutet", erklärt die Band laut dem US-Magazin "People" in einem offiziellen Statement. Die 79-jährige Parton zeigt sich ihrerseits begeistert von der Zusammenarbeit: "Es war eine Ehre und eine Freude, im Studio zu arbeiten. Ich war so erfreut, dass sie mich gebeten haben, bei einem solchen Klassiker mitzusingen."

Vierzig Jahre später noch immer aktuell

Der ursprünglich 1985 als Single aus dem Album "Theatre Of Pain" veröffentlichte Song bekommt damit zum 40-jährigen Jubiläum eine ganz besondere Würdigung. Partons kraftvolle Stimme harmoniert dabei überraschend gut mit der ikonischen Gesangslinie von Mötley Crüe-Frontmann Vince Neil und verleiht dem Rockhit eine völlig neue Dimension, wie unter anderem und zu hören ist.

Dass sich die Wege der beiden so unterschiedlichen Künstler kreuzten, ist kein Zufall. Bereits in der Vergangenheit hatte Mötley Crüe "Home Sweet Home" für Duett-Versionen neu aufgenommen - 2005 mit dem verstorbenen Linkin Park-Sänger Chester Bennington und 2014 in einer Kollaboration zwischen Neil und Country-Star Justin Moore.

Musik mit Mission

Die ungewöhnliche Partnerschaft zwischen der Hard-Rock-Band und der Country-Legende dient einem wohltätigen Zweck: Ein Teil der Erlöse fließt direkt an Covenant House, eine Organisation, die obdachlosen Jugendlichen sicheren Unterschlupf und Mahlzeiten bietet. "Dass wir uns mit Dolly zusammentun konnten, um das Bewusstsein für obdachlose Jugendliche und die großartige Arbeit von Covenant House zu schärfen, die ihnen sicheres Wohnen und Betreuung bietet, macht es noch spezieller", fügt die Band hinzu.

Merchandise für "Dölly Crüe"

Die als "Dölly Crüe" beworbene Zusammenarbeit umfasst auch eine Merchandise-Linie mit T-Shirts und Taschen, die über den erhältlich sind. Die Neuaufnahme ist Teil der kommenden Singles-Sammlung "From The Beginning", die am 12. September erscheinen soll und die gesamte Karriere der Band von ihren Anfängen am Sunset Strip in Los Angeles bis zu ihrem aktuellen Status als globale Rock-Titanen nachzeichnet.