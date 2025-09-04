"Haben sofort jeglichen Kontakt zu ihm eingestellt": Dirigent Julian Wachner festgenommen

Julian Wachner begann im März mit einem Bach-Projekt im Originalklang, nun wurde er in den USA wegen des Besitzes von Kinderpornografie verhaftet.

Im vergangenen März stellte der Tölzer Knabenchor mit einem Konzert in der Allerheiligen-Hofkirche ein von den Verantwortlichen als "Weltpremiere" bezeichnetes Projekt einer amerikanischen Stiftung vor: Die erstmalige Einspielung aller Kirchenkantaten von Johann Sebastian Bach in jener Besetzung, die der Komponist selbst in seiner zehnseitigen Eingabe "Kurzer, jedoch höchst nötiger Entwurf einer wohlbestallten Kirchenmusik" vom Rat der Stadt Leipzig verlangt hatte.

Der Dirigent des von US-Stiftung Concerto Vocale geförderten Projektes war Julian Wachner, ein 1969 in Hollywood geborener Dirigent. Er wurde nun in Indianapolis verhaftet: Die Behörden werfen ihm den Besitz kinderpornografischen Materials vor. Laut amerikanischen Presseberichten soll auch Kokain bei ihm gefunden worden sein. Wachner gilt bis zu einer gerichtlichen Entscheidung als unschuldig.

"Wir distanzieren uns aufs Deutlichste von Julian Wachner, haben sofort jeglichen Kontakt zu ihm eingestellt und werden auch in Zukunft keinerlei musikalische Zusammenarbeit mehr mit Julian Wachner pflegen", heißt es in der Mitteilung des Tölzer Knabenchors. Produzent der Aufnahmen sei die Concerto Vocale Foundation aus den USA. Sie – und nicht der Tölzer Knabenchor – habe Wachner engagiert. Von Seiten des Tölzer Knabenchors habe es keine vertragliche Bindung mit Julian Wachner gegeben. Auch die Stiftung habe sich mittlerweile von Wachner getrennt.

Julian Wachner wegen Kinderpornografie verhaftet: In München keine Vorfälle

Der Tölzer Knabenchor legt Wert auf die Feststellung, seine Aufsichtspflicht sehr ernst zu nehmen. Die Chor-Knaben würden nie sich selbst überlassen. Eine Aufsichtsperson sei ständig anwesend. "Während der Zusammenarbeit mit Julian Wachner gab es unseres Wissens nach keinerlei Vorfälle", heißt es. Man habe den Mitwirkenden am Konzert und den Aufnahmen geraten, alle eventuell bestehenden privaten Kontakte zu Wachner, auch über Social Media, einzustellen.

Wachner ist in den USA ein geschätzter Dirigent barocker Musik, seine Aufnahme von Händels "Israel in Egypt" war 2013 für einen Grammy nominiert. 2022 verlor er seinen Posten als Musikchef der Trinity Church in New York, weil sich eine Frau von ihm belästigt fühlte. Laut seiner Darstellung war die Beziehung jedoch einvernehmlich.

Die Fortsetzung des "Entwurff"-Projekts im Oktober wird laut der Mitteilung im Oktober 2025 der deutsche Dirigent Michael Hofstetter übernehmen. "Er ist dem Tölzer Knabenchor seit langem als erster Gastdirigent und ehemaliger künstlerischer Leiter verbunden und genießt unser volles Vertrauen", heißt es in der Stellungnahme des Chors.