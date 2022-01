Diese unglaubliche Summe soll Adele pro Abend in Las Vegas einstecken

Dass sich eine eigene Show in Las Vegas rentiert, ist bekannt. Auch Adeles angebliche Gage pro Abend kann sich dementsprechend mehr als sehen lassen.

Mit "Weekends with Adele" hat der britische Superstar seine eigene Dauershow in der Lichterstadt Las Vegas an Land gezogen. Immer an den Wochenenden zwischen dem 21. Januar und 16. April 2022 wird Adele (33) im "The Colosseum" des Caesars Palace Konzerte geben. , was die Sängerin für einen einzigen Abend an Gage bekommt. Demnach darf sie sich jedes Mal um 500.000 britische Pfund reicher ins Bett legen - das entspricht rund 600.000 Euro.

Ein mehr als fürstlicher Stundenlohn. Mit 24 geplanten Konzerten von Januar bis April dürften am Ende ihres Vegas-Ausflugs gut 14,5 Millionen Euro Gage zu Buche stehen. Aber das sei nur die halbe Wahrheit, denn: Adeles Anteil an den Merchandise-Verkäufen sei bei diesem Betrag noch nicht einmal mit einberechnet. Außerdem stehe ihr während dieser Zeit eine Privatsuite zur Verfügung, die pro Nacht rund 36.000 Euro kostet. Butler, Chauffeur, Sicherheitspersonal und privater Assistent mit inbegriffen.

Nicht die Top-Verdienerin

Trotz dieser unfassbaren Zahlen wäre Adele nicht die neue Top-Verdienerin in der Geschichte von Las Vegas. Lady Gaga (35) schloss 2017 einen Zwei-Jahres-Vertrag ab, der ihr eine Million US-Dollar (rund 880.000 Euro) pro Auftritt und insgesamt rund 66 Millionen Euro bescherte.

Einen noch besseren Deal habe demnach nur Rod Stewart (77) abgeschlossen. Der musste 2012 offenbar nur 18 Konzerte geben, um 50 Millionen Dollar (rund 44 Millionen Euro) einzusacken. Das entspricht einer Gage von fast 2,5 Millionen Euro pro Show!