Diese Stars treten der Rock & Roll Hall of Fame 2021 bei

Die Rock & Roll Hall of Fame hat bekannt gegeben, wen sie dieses Jahr in ihren exklusiven Kreis von Musikern aufnimmt. Unter anderem sind Tina Turner, die Foo Fighters und Jay-Z unter den neuen Mitgliedern.

Jay-Z und Tina Turner werden in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.

Die Rock & Roll Hall of Fame . In der Kategorie "Performer" nimmt das Museum der Rockhelden die US-Rocklegende Tina Turner (81), Singer-Songwriterin Carole King (79), die Independent-Band Go-Go's, Rap-Produzent Jay-Z (51), die Rockband Foo Fighters und Utopia-Gründer Todd Rundgren (72) auf. Drei von ihnen werden sogar schon zum zweiten Mal in die Hall of Fame aufgenommen: Tina Turner wurde bereits 1991 als eine Hälfte von "Ike & Tina Turner" die Mitgliedschaft gewährt, Carole King 1990 als Nicht-Performerin und Dave Grohl 2014 als Nirvana-Schlagzeuger.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Düsseldorfer Band Kraftwerk unter den neuen Mitgliedern

Die Düsseldorfer Band Kraftwerk, Bluesmusiker Charley Patton (1891-1934) und US-Musiker Gil Scott-Heron (1949-2011) wurden durch den "Early Influence Award" aufgenommen. Den Award für "Musical Excellence" erhielten Rapper LL Cool J (53), Soulmusiker Billy Preston (1946-2006) und Heavy-Metal-Gitarrist Randy Rhoads (1956-1982). Der 90-jährige Musikproduzent Clarence Avant darf sich über die Aufnahme durch den Ahmet Ertegun Award für Nicht-Performer freuen.

Das Museum nimmt jedes Jahr Musiker in seine Hall of Fame auf, deren erste Platte mindestens 25 Jahre zurückliegt, eine "Jury" aus mehr als 1.200 Künstlern, Produzenten und Historikern stimmt dann für die neuen Mitglieder ab. Die diesjährige Auswahl reflektiere das andauernde Engagement der Rock Hall, Künstler zu ehren, deren Musik den Sound der Jugendkultur geprägt habe, heißt es in einer Mitteilung. Die Einführungsfeier findet am 30. Oktober 2021 in Cleveland, Ohio statt.