Diese Stars haben die profitabelsten Lieder geschrieben

Einige Songs sind nicht nur Welthits, sondern eine unendliche Goldgrube. Manche Musiker haben theoretisch mit einem einzigen Song für den Rest ihres Lebens finanziell ausgesorgt. Tantiemen und Lizenzverträge werfen für Stars wie Mariah Carey, Ed Sheeran oder Céline Dion Millionen ab.

"All I Want For Christmas Is You" - Mariah Carey

Sie ist die Anführerin der Tantiemen-Königinnen: Mariah Carey (56) veröffentlichte ihren Weihnachtshit am 1. November 1994 - bis heute spielen Radiostationen und Weihnachtsfans das Lied jedes Jahr zu Weihnachten rauf und runter. Geschätzt soll das Weihnachtslied über 60 Millionen US-Dollar an Tantiemen eingebracht haben. Jedes Jahr kommt etwa eine weitere Million dazu. Erfolgreiche Weihnachtslieder scheinen ein Kassenschlager zu sein: "White Christmas" von Bing Crosby (74) generierte Einnahmen aus Verkäufen und Tantiemen von weit über 50 Millionen US-Dollar. "The Christmas Song" von Nat King Cole (1919-1965) brachte über 35 Millionen ein.

"Satisfaction" - The Rolling Stones

Laut Schätzungen hat "Satisfaction" bis zu 30 Millionen US-Dollar abgeworfen - die tatsächliche Höhe der Einnahmen könnte sogar noch gewaltiger sein. Mick Jagger (82) und Keith Richards (81) schrieben nicht nur einen Welthit, sondern auch einen Song, der bis heute für Werbung und in Filmen lizenziert wird, was beträchtliche Summen einbringt.

"Yesterday" - The Beatles

Der Beatles-Klassiker soll laut Schätzungen bereits über 30 Millionen US-Dollar eingebracht haben. Paul McCartney (83) schrieb den Song, der als einer der meistgesampelten Songs der Musikgeschichte gilt. Jede neue Aufnahme und Aufführung generiert Tantiemen, die größtenteils an McCartney gehen.

"Every Breath You Take" - The Police

Sting (73), der den Song in den 80er-Jahren für seine Band "The Police" schrieb, soll über Jahre hinweg dafür rund eine Million US-Dollar an Tantiemen erhalten haben. Insgesamt warf das Lied, das später auch unter dem Titel "I'll Be Missing You" von Diddy (damals Puff Daddy) erfolgreich gesampelt wurde, über 25 Millionen US-Dollar ab.

"Happy" - Pharrell Williams

"Happy" von Williams sammelte bis dato geschätzt über 20 Millionen US-Dollar ein. Der globale Hit aus dem Jahr 2013 lief in zahlreichen Filmen, Werbespots und TV-Shows.

"Despacito" - Luis Fonsi und Daddy Yankee

2017 war der brasilianische Song ein weltweites Phänomen: Er dominierte die Charts in über 50 Ländern und revolutionierte Latin-Pop in der Musikindustrie. Bis heute soll das Lied über 15 Millionen US-Dollar eingebracht haben.

"Shape Of You" - Ed Sheeran

Das wohl bekannteste Lied von Ed Sheeran (34) soll ebenfalls über 15 Millionen US-Dollar eingebracht haben. Er ist einer der meist gestreamten Songs aller Zeiten auf Spotify mit über 3 Milliarden Streams.

"My Heart Will Go On" - Céline Dion

Der Titelsong aus Titanic (1997) gilt ebenfalls als einer der meistverkauften Balladen aller Zeiten und brachte dem Komponisten James Horner und Songwriter Will Jennings bis zu 12 Millionen US-Dollar durch Einnahmen aus dem Film, Album und Radio ein.

"Happy Birthday To You"

Das weltweit bekannteste Geburtstagsständchen hatte über Jahre hinweg mehrere Dutzend Millionen US-Dollar an Lizenzgebühren generiert. Für den Großteil des 20. Jahrhunderts besaß Warner/Chappell Music die Rechte, ein Gerichtsverfahren beendete 2015 die Urheberrechtsansprüche. Seitdem wirft der Song keine Tantiemen mehr ab. Komponiert hatten den Song 1893 die Schwestern Patty und Mildred Hill, ursprünglich als "Good Morning to All". Der Text "Happy Birthday to You" wurde später hinzugefügt. Die Komponistinnen hatten mit dem Song für ihr Leben ausgesorgt, obwohl ein Großteil der Einnahmen später an Musikverlage ging