Die Toten Hosen lassen sich bei ihrer aktuellen Tournee von Kameras begleiten. Der Film kommt im Herbst 2027 in die Kinos

Vor wenigen Wochen lief die ARD-Doku „Die Toten Hosen - Das letzte Album“ (noch in der Mediathek), nun steht die Düsseldorfer Band schon wieder vor der Kamera. Denn sie Musiker lassen sich auf ihrer aktuellen Tournee zum Album „Trink aus! Wir müssen gehen“ filmisch begleiten. Die Produktionsfirmen Tempest Film und Wunderfein arbeiten gemeinsam mit Sky Deutschland an einem Konzert- und Dokumentarfilm über die aktuelle Tournee zum letzten Studioalbum der Toten Hosen.

Produzent Helge Sasse sagt: „Die Toten Hosen sind weit mehr als eine Band - sie sind für Millionen Menschen ein Stück Lebensgeschichte. Mit diesem Film wollen wir nicht nur ein außergewöhnliches Konzert festhalten, sondern die besondere Verbindung zwischen Band, Crew und Fans sichtbar machen. Gemeinsam mit Paul Dugdale und Martin Groß entsteht ein Kinoerlebnis, das die Wucht eines Live-Konzerts mit der Emotionalität eines sehr persönlichen Dokumentarfilms verbindet.“

Regisseur Paul Dugdale (Mitte) mit den Toten Hosen. © Bochinski

Begonnen haben die Dreharbeiten beim Tourneeauftakt am 13.6. in Stuttgart und erreichen am 3. und 4.7. beim Heimspiel der Band in der Düsseldorfer Arena einen Höhepunkt.

20 Kameras fangen das Konzert ein

Die Münchner Auftritte der Toten Hosen am 8. und 9. Juli auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz im Olympiapark werden nicht gefilmt. Verständlich, denn der Einsatz von bis zu 20 Kameras pro mitgefilmter Show ist beträchtlich. Der international gefeierte Musikfilm-Regisseur Paul Dugdale übernimmt die Konzertregie, wie schon bei den Konzertfilmen für Taylor Swift, Coldplay, Adele, die Rolling Stones und Ed Sheeran. Für die dokumentarische Regie zeichnet sich Martin Groß verantwortlich, der unter anderem den preisgekrönten Hosen-Film „Auswärtsspiel - Die toten Hosen in Ostberlin“ inszenierte. Es gibt also viel Musik, aber auch spannende Einblicke, was hinter den Kulissen geschieht. Dazu sollen auch etliche prominente Wegbegleiter ihre Erlebnissemit den Toten Hosen erzählen.

Der Film soll im September 2027 in die Kinos kommen.