Die Toten Hosen: Schlagzeuger Vom Ritchie ist nun Deutscher

Der Schlagzeuger der deutschen Kultband Die Toten Hosen ist jetzt Deutscher. Vom Ritchie präsentiert auf Instagram seine Einbürgerungsurkunde.

Vom Ritchie (56), der Schlagzeuger der Toten Hosen ( ), ist ab sofort Deutscher. Auf einem Schnappschuss, der , hält der Musiker in Trachtenhut und Lederhose seine Einbürgerungsurkunde in die Kamera. "Geschafft: Wir gratulieren recht herzlich zur Einbürgerung", heißt es im beigefügten Kommentar. Der Schlagzeuger, der eigentlich Stephen George Ritchie heißt, stammt ursprünglich aus England.

Bandkollege Campino ist auch Brite

In gewisser Weise tut Ritchie es damit Hosen-Frontmann Campino (58) gleich, der in Düsseldorf geboren wurde und seit etwas weniger als zwei Jahren nicht nur deutscher sondern auch britischer Staatsbürger ist. Sir Sebastian Wood (59), der zu diesem Zeitpunkt britischer Botschafter in Berlin war, . Dazu schrieb er: "An Tagen wie diesem liebe ich meinen Job. Ich hatte heute das Vergnügen, die Einbürgerungsfeier für meinen Freund und nun auch Landsmann #Campino vorzunehmen!"

