Die Toten Hosen: Neuer Song "Scheiss Wessis" erscheint Ende März

2022 steht die große "Alles aus Liebe - 40 Jahre Die Toten Hosen"-Tour an. Zuvor veröffentlicht die Band rund um Sänger Campino aber eine neue Single. Das Lied "Scheiss Wessis" soll Ende März erscheinen.

Die Toten Hosen feiern 2022 ihr 40-jähriges Bestehen. Neben einer großen Tour soll auch neue Musik kommen. Die Band rund um Sänger Campino (59) hat angekündigt, dass sie die Single "Scheiss Wessis" frisch eingespielt hat. Das Lied soll am 25. März in limitierter Stückzahl als 7-Zoll-Single veröffentlicht werden. Zudem soll es dann auch im Stream und als Download verfügbar sein.

"Endlich wieder neue Musik"

"Endlich wieder neue Musik", freuen sich Die Toten Hosen. Marteria (39) veröffentlicht am selben Tag übrigens seine neue Single "Scheiss Ossis". Die Band und der Rapper kommentierten gegenseitig entsprechend , in denen . Auch dieser Song soll auf limitiertem Vinyl veröffentlicht werden.

Die "Alles aus Liebe - 40 Jahre Die Toten Hosen"-Tour ist . Los gehen soll es am 10. Juni in Köln. Es folgen unter anderem Auftritte in Rostock, München, Düsseldorf, Wien, Hamburg, Stuttgart, Zürich, Freiburg, Mannheim und Berlin.

