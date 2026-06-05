Die Toten Hosen 2026 live in München: Infos zu Tickets, Setlist, Vorbands und Anfahrt

Vier Jahre ist es her, als die Toten Hosen zuletzt, am 18. Juni 2022, das Münchner Olympiastadion gerockt haben. Im Juli kommt die Düsseldorfer Band zum wahrscheinlich letzten Mal für ein Konzert in die bayerische Landeshauptstadt.

Die Toten Hosen gehen 2026 und 2026 letztmalig auf Tour. Im Juli 2026 sind sie zweimal in München. (Archivbild)

"Trink Aus! Wir Müssen Gehen", so der Name der wohl letzten Tour der Toten Hosen. Nach über 40 Jahren im Musikbusiness wappnet sich die Düsseldorfer Band zu einem letzten Aufgalopp durch deutsche Stadien und Open-Air-Areas. 25 Konzerte wollen die Toten Hosen im Jahr 2026 geben, zwei davon werden in München stattfinden. (Stand: 5. Juni 2026)

Wann spielen die Toten Hosen in München?

Zum Abschluss ihrer Tour-Karriere treten die Toten Hosen noch zweimal in München auf. Am 8. und 9. Juli wird die Band um Frontmann Campino im Olympiapark noch einmal alles geben. Und weil das Olympiastadion wegen Sanierungsarbeiten derzeit geschlossen ist, treten die Hosen einfach ein paar Meter Luftlinie weiter auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz (ehemals Coubertinplatz) gleich neben dem Olympiasee auf.

Die Toten Hosen in München: Gibt es noch Tickets?

Ein Blick auf die Tour-Seite der Toten Hosen zeigt, dass beide Konzerte in München bereits ausverkauft sind.

Welche Bands spielen im Vorprogramm der Toten Hosen in München?

In München werden die Toten Hosen gleich von vier Bands supportet. Am 8. Juli spielen die deutsche Alternative-Rock-Band Donots und die deutsche Punkrockband Pascow im Vorprogramm. Am 9. Juli stehen dann die Berliner Alternative-Rock-/Punk-Band Beatsteaks und die britischen Punkrocker von The Stranglers auf der Bühne. Die Toten Hosen und die britische Band verbindet seit vielen Jahren eine enge Freundschaft.

Setlist: Welche Songs werden die Toten Hosen in München spielen?

Auf ihrer "Trink Aus! Wir Müssen Gehen"-Tour werden die Toten Hosen Songs von ihrem aktuellen und tournamengebenden Album und zahlreiche Hits ihrer mehr als vierzigjährigen Karriere zum Besten geben. Folgende Songs könnten daher in München gespielt werden.

Die Show muss weitergehen

Wir waren nie weg

Opel-Gang

Urknall

Auswärtsspiel

Nur nach vorn

Liebeslied

Altes Fieber

Schlechte Nachbarn

Die Schöne und das Biest

Was ist mit uns los

Alle sagen das

Glück

Steh auf, wenn du am Boden bist

Bonnie & Clyde

Was früher einmal war

Unter den Wolken

Niemals einer Meinung

Wünsch DIR was

Hier kommt Alex

Lass mal nicht machen

Verschwende deine Zeit

Freitag der 13.

Schönen Gruß, auf Wiederseh’n

Azzurro

Reisefieber

Trink aus

You'll Never Walk Alone

Liebesspieler

Mehr davon

Außer München: Wo treten die Toten Hosen 2026 noch auf?

25 Konzerte wollen die Toten Hosen im Jahr 2026 geben. Im Mai waren die Düsseldorfer zu Gast in Prag und Mailand. Im Juni finden Konzerte im luxemburgischen Esch/Alzette (7. und 8.6.), Stuttgart (13.6.), Zürich (20.6.) und Frankfurt (27.6.) statt. Im Juli treten die Toten Hosen, neben den beiden Münchner Gastspielen (8. und. 9.7.), in Düsseldorf (3. und 4.7.), Berlin (11.7.), Köln (17. und 18.7.) und Freiburg (25.7.) statt. Im August stehen dann Konzerte in Bremen (14.8.), Hannover (15.8.), Nohfelden (21. und 22.8.), Hamburg (27.8.) und Dresden (29.8.) auf dem Tour-Plan. Zum Abschluss der Tour im Jahr 2026 sind die Toten Hosen noch in Münster (2.9), Minden (5.9.), Bayreuth (9.9.) und Wien (12.9) zu sehen und hören.

Für das Jahr 2027 stehen aktuell acht Konzerte auf dem Tour-Plan.

Die Toten Hosen in München: Anreise zum Hans-Jochen-Vogel-Platz im Olympiapark

Empfohlen wird die Anreise mit dem Öffentlichen Nahverkehr mit folgenden U-Bahn-, Tram- oder Buslinien:

U3 oder U8: Haltestelle Olympiazentrum

Haltestelle Olympiazentrum U2 bis Scheidplatz, dann Umstieg in U3 oder U8

bis Scheidplatz, dann Umstieg in U1: Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum)

Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum) Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Haltestelle Olympiapark West Tram 27: Haltestelle Petuelring

Haltestelle Petuelring Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring

Auto: Wer mit dem Pkw anreist, kommt über den Mittleren Ring zum Olympiapark. Parkplätze befinden sich auf dem Gelände.