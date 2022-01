Die neue Nummer eins: Rapper Gzuz erobert die Deutschen Album-Charts

Es gibt eine neue Nummer eins in den Deutschen Album-Charts: Rapper Gzuz hat mit seiner neuen Platte "Grosse Freiheit" die Spitze erobert.

Mit seinem neuen Album "Grosse Freiheit" kann Gzuz (33) einen großen Erfolg verbuchen. Der Deutschrapper hat es zum sechsten Mal an die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts geschafft. Das teilt die GfK am Freitag mit. Matthias Reim (64) steigt mit seiner gleichnamigen Platte direkt auf Platz zwei ein. Dahinter platzieren sich die beiden britischen Musiker Bonobo mit "Fragements" und Eric Clapton mit "The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (Live)". Rang fünf wird von Magnum mit "The Monster Roars" besetzt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die Single-Charts

Die Top 5 der Single-Charts wird von Kummer und Fred Rabe mit "Der letzte Song (Alles wird gut)" angeführt, gefolgt von "abcdefu" von Gayle (17). Weiter geht es mit "Heat Waves" von Glass Animals auf Platz drei und "Shivers" von Ed Sheeran (30) auf Platz vier. Den fünften Rang belegen Elton John (74) und Dua Lipa (26) mit ihrem Ohrwurm "Cold Heart".

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de