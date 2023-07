Die Jonas Brothers kommen nach Deutschland. Das beliebte Brüder-Trio kündigt für den Frühsommer 2024 drei Konzert-Termine an. In diesen Städten gastieren Joe, Nick und Kevin Jonas.

Die Jonas Brothers gehen ab August auf große Welttournee. Auf Instagram hat das Trio bestehend aus Kevin (35), Joe (33) und Nick Jonas (30) . Demnach wird sie ihre schlicht "The Tour" genannte Tournee im kommenden Jahr auch nach Deutschland führen. Drei Konzerte werden im Mai und Juni hierzulande stattfinden.

Die Deutschland-Konzerte der Jonas Brothers

Unter dem Motto "Five Albums. One Night." soll das erste der Deutschland-Konzerte am 21. Mai in Hamburg über die Bühne gehen. Gleich am Abend darauf, dem 22. Mai, gastieren die Brüder dann in Köln, bevor am 3. Juni ein letzter Deutschland-Gig in München ansteht. Der Vorverkauf für die Tickets der Jonas-Brothers-Tour startet in drei Stufen. Zunächst können Kunden von Telekom Deutschland ab Mittwoch, dem 2. August, sogenannte Magenta Music Prio Tickets erwerben, bevor der allgemeine Vorverkauf beginnt. Weitere Informationen hierzu liefern "Ticketmaster" und "Eventim".

Im Rahmen ihrer Tournee werden die Jonas Brothers auch in zahlreichen weiteren europäischen Ländern gastieren, darunter unter anderem auch in Österreich, der Schweiz, Tschechien und Polen. Los geht die Welttournee ab dem 12. August 2023 mit zwei ausverkauften Shows im Yankee Stadium in New York City. Insgesamt sind derzeit 90 Konzerte in 20 verschiedenen Ländern geplant.