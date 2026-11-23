Weltstars bei Klassik am Odeonsplatz 2027: Lang Lang kehrt zurück, Elina Garanča und Iván Fischer debütieren.

Am Donnerstag, 26. November, startet der Vorverkauf für Klassik am Odeonsplatz 2027. Bei der 26. Ausgabe von Münchens schönstem Klassik-Open-Air erwartet das Publikum eine der hochkarätigsten Besetzungen in der Geschichte der Veranstaltung: Die Münchner Philharmoniker und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks präsentieren mit den Weltstars Lang Lang und Elina Garanča Meisterwerke von Ludwig van Beethoven und Richard Strauss. Die Konzerte finden am 10. und 11. Juli 2027 statt.

Am Samstag, den 10. Juli, eröffnen die Münchner Philharmoniker unter ihrem neuen Chefdirigenten Lahav Shani das Musikwochenende im Herzen Münchens. Als Solist kehrt Lang Lang genau 20 Jahre nach seinem ersten Auftritt bei Klassik am Odeonsplatz bereits zum fünften Mal zurück - diesmal mit Ludwig van Beethovens Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur op. 58. Neben Beethovens berühmter "Egmont“-Ouvertüre stehen zwei mitreißende symphonische Dichtungen von Richard Strauss auf dem Programm: "Don Juan“ op. 20 und "Till Eulenspiegels lustige Streiche“ op. 28.

Der Pianist Lang Lang. © dpa

Am Sonntag, den 11. Juli, übernimmt das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Iván Fischer. Der Gründer und Musikdirektor des Budapest Festival Orchestra steht erstmals bei Klassik am Odeonsplatz am Pult. Zum Auftakt erklingt die Walzerfolge Nr. 2 aus Richard Strauss’ "Der Rosenkavalier“. Anschließend feiert die weltberühmte Mezzosopranistin Elina Garanča ihre Premiere bei Klassik am Odeonsplatz und interpretiert ausgewählte Orchesterlieder von Richard Strauss. Nach der Pause spielt das BRSO anlässlich des Beethoven-Jubiläumsjahres 2027 Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92.

Die Veranstaltung ist immer ausverkauft

Seit der Premiere im Jahr 2000 begeistert Klassik am Odeonsplatz mit klassischer Musik in einzigartiger Atmosphäre, hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern und dem prachtvollen Ambiente eines der schönsten Plätze Europas. Das Open-Air hat sich zu einem Publikumsmagneten entwickelt, der jedes Jahr tausende Musikfans aus aller Welt anzieht, darunter auch zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.

Die lettische Mezzosopranistin Elina Garanca. © Stephanie Pilick/dpa

Darüber hinaus gilt Klassik am Odeonsplatz als herausragendes Kultur-Medienereignis mit reichweitenstarken Ausstrahlungen in TV, Hörfunk und per Online-Streams.

Aufgrund der fortgesetzten Renovierungsarbeiten an der Feldherrnhalle wird 2027 erneut die transparente Rundbogenbühne zum Einsatz kommen, die bereits in den vergangenen beiden Jahren das Erscheinungsbild der Veranstaltung prägte. Insgesamt stehen für die beiden Konzerte 14.000 Plätze zur Verfügung.

Der offizielle Vorverkauf beginnt am Donnerstag, den 26. November 2026, um 10:00 Uhr. Karten zum Preis von 21 bis 139 Euro gibt es bei München Ticket, Tel.: 089 54 81 81 400, www.muenchenticket.de. Für das Konzert am 11.7.2027 werden zusätzlich Karten bei BRticket angeboten, Tel.: 0800 / 59 00 594 (gebührenfrei), www.br-ticket.de. Mercedes-Benz München bietet unter www.muenchenticket.de zudem ein exklusives Erlebnispaket für 269 Euro an.