Ulrich Tukur über seine Oliven- und Weinernte in Süditalien und sein neues Musik-Programm "Tohuwabohu", mit dem er im Dezember in die Isarphilharmonie kommt

Ulrich Tukur wurde 1957 in Viernheim/Hessen geboren. Er studierte in Tübingen. Später begann er in Stuttgart eine Schauspielausbildung und arbeite am Theater Heidelberg. Während eines Engagements in München wurde Peter Zadek auf ihn aufmerksam, woraus sich eine fruchtbare künstlerische Zusammenarbeit entwickelte.

Seit 1995 ist der "Tatort"-Kommissar und Musiker mit seiner Tanzkapelle Die Rhythmus Boys unterwegs. Mit ihnen interpretiert Ulrich Tukur mit großer Leidenschaft für Entertainment und Gesang neben Eigenkompositionen vor allem Evergreens. Durch zahlreiche Tourneen, fünf Studioalben und ein Livealbum hat sich das Quartett einen exzellenten Ruf erspielt. Am 8. Dezember kommt Tukur mit seinen Musikern in die Isarphilharmonie. Wir haben ihn telefonisch bei der Olivenernte gestört.

AZ: Wie ist die Olivenernte heuer ausgefallen, Herr Tukur?

ULRICH TUKUR: Etwas schlechter als letztes Jahr, wegen der großen Hitze im Sommer. Aber die Qualität ist gut, ich erwarte etwa 60 bis 70 Liter sehr gutes Öl.

Wo stehen denn Ihre Bäume?

Wir leben seit zwei Jahren im südlichen Kampanien. Außerdem haben wir auch einen Weinberg.

Wie schaut es da mit der Ernte aus?

Noch verbesserungsfähig, aber wir bleiben dran. Ich habe Malvasia und Merlot gepflanzt. Aglianico war schon da. Das ist eine Mischung aus roten und weißen Reben. Wir machen einen trockenen Rosé und Weißwein, eine sehr saubere Sache mit nicht so hohem Alkoholgehalt. Aber die 800 Liter würden für eine Leberzirrhose reichen, wenn man alles allein aussaufen würde.

Ulrich Tukur und die Rhythmus Boys © Kerstin Schomburg

Wer trinkt Ihren Wein?

Ich habe kein Gewerbe angemeldet, das ist nur mit Scherereien verbunden. Wir trinken ihn selbst und verschenken ihn.

Schellack-Nächte mit italienischen Freunden

Früher haben Sie in Venedig gewohnt. Hat Sie der Massentourismus vertrieben?

Tatsächlich ist das immer schlimmer geworden. Aber das war nicht der Grund. Wir haben von 1999 bis 2019 da gelebt. Es war wunderbar, aber alles hat seine Zeit. Danach waren wir in den hohen Apenninen zwischen Florenz und Bologna, wo es uns zu kalt war. Daher sind wir in den Süden gezogen, wo es wenig Tourismus und leider für die Menschen auch wenig Arbeit gibt, was zur Überalterung beiträgt. Aber umgekehrt wird die Natur da in Ruhe gelassen und die Landschaft nicht zerstört. Wir finden es in dieser einsamen Gegend ganz wunderbar.

Ulrich Tukur in "Murot und der Elefant im Raum". © HR/Senator Film/Dietrich Brüggemann

In Venedig hatten Sie 2000 Schellackplatten. Sind die mit umgezogen?

Zum Teil sind sie in Berlin, zum Teil hier unten, zusammen mit meinem alten elektrischen Grammophon. Damit mache ich dann mit meinen italienischen Freunden Schellack-Nächte. Zusammen mit dem eigenen Wein ist das ganz wunderbar. Außerdem habe ich mir ein Musikzimmer eingerichtet. Wenn es abends im Sommer draußen 40 Grad hat, mache ich die Vorhänge zu, schalte die Klimaanlage ein und fühle mich wie in einem schottischen Schloss Anfang der 1930er Jahre.

Haben die Platten Sie auch zu Ihrem neuen Programm inspiriert?

Einiges. Ich habe von einem Freund eine Kiste mit südamerikanischen Platten geerbt. Da sind Fundstücke dabei, die man sonst nirgendwo findet. Einiges davon ist in das neue Programm eingegangen, außerdem auch viel Amerikanisches. Ich bin immer auf der Suche nach Überraschungen. Ich bin nie ganz sicher, ob das die Menschen im beginnenden transhumanen Zeitalter interessiert. Aber im Moment ist die Nachfrage nach liebevoll Handgemachtem noch gut.

"Eine Musik voller Schönheit"

Ich gebe zu, dass ich meinen Plattenspieler abgeschafft habe.

Natürlich ist die kurze Laufzeit von drei, vier Minuten bei Schellackplatten etwas mühsam. Wenn man sich aber ein wenig anstrengt, ist die Freude umso größer, wenn es funktioniert. Außerdem ist es eine Zeitreise, wenn ich alte Platten höre. Und das tut mir gut.

Also ein Hauch von Nostalgie.

Es ist vor allem eine große Liebe zu einer Musik voller Schönheit, melodischem Reichtum und witziger Texte. Und ich habe mit den Rhythmus Boys Musiker gefunden, die diese Liebe teilen. Ganz wichtig ist dabei das Handgemachte und Analoge, das unseren Konzerten eine Authentizität gibt, die oft vermisst wird. Bei uns passiert alles im Augenblick - mit dem Risiko, dass etwas schief geht. Dafür geht es aber auch ehrlich von Herz zu Herz.

Ulrich Tukur und die Rhythmus Boys © Kerstin Schomburg

Viele Schauspieler singen. Bei Ihnen kam die Band aber vor dem Theater.

Ich habe nach dem Abitur und der Bundeswehr in Tübingen Germanistik, Anglistik und Geschichte studiert. Um das zu finanzieren, habe ich mit einem Akkordeon Straßenmusik gemacht. Meine erste Band bekam in Tübingen und Umgebung einen gewissen Kultstatus. Und auf diesem Weg kam ich zum Theater. Musik bleibt aber für mich die Königin der Künste, weil sie die Herzen aller Menschen anspricht.

Sehen Sie sich mehr als Musiker oder als Schauspieler?

Mir war die Musik immer wichtiger. Andererseits war die Schauspielerei auf der Bühne immer mein Metier: Da war ich am besten. Erst danach kamen Film und Fernsehen. Aber den Live-Auftritt fand ich immer schöner als die Arbeit vor der Kamera.

In Zeiten großer Konfusion und des Durcheinanders

Hat Sie irgendwas dem gegenwärtigen Theater entfremdet?

Ich habe 25 Jahre gespielt, viel in Inszenierungen von Peter Zadek und Michael Bogdanov. In den 1990er Jahren habe ich mich von meiner Frau getrennt, was teuer war. Das hätte ich allein mit dem Theater nicht wuppen können. Das war einer der profan-ökonomischen Gründe, wieso ich Fernsehen und Film gemacht habe, wo man damals noch eine Menge Geld verdienen konnte. Aber, wer weiß, vielleicht kehre ich wieder zum Theater zurück.

Wieso haben Sie Ihr aktuelles Programm eigentlich "Tohuwabohu" genannt?

Weil es einen Namen haben muss und weil wir in Zeiten der großen Konfusion und des Durcheinanders leben. Das hebräische Wort "Tohuwabohu" bedeutet Chaos und Nichts, den Zustand vor der Schöpfung. Darum geht es, aber auf eine unterhaltsame und witzige Weise, um der Gegenwart ein poetisches Lebensverständnis entgegenzuhalten.

Felix Murot (Ulrich Tukur) in einer Szene des "Tatort: Murot und das Prinzip Hoffnung" aus dem Jahr 2021. © picture alliance/dpa/HR/ARD

Max Raabe ist mit ähnlicher Musik unterwegs. Schätzen Sie ihn oder ist das eine Konkurrenz?

Ich kenne ihn gut, er ist ein netter Mensch und macht das großartig, aber anders und etwas festgezurrter. Er hat außerdem Jahre nach mir angefangen, diese Zeit und ihre großartige Unterhaltungskultur wieder aufleben zu lassen.

Strengt Sie eine solche Tour mit dauernden Ortswechseln an?

Nein, ich freue mich auf diese Tour vom Norden bis in die Schweiz hinunter. Das gibt mir mehr, als es mich an Energie kostet. Wir haben mit Hardy Kaiser einen neuen Gitarristen, der uns musikalisch höher gebracht hat. Früher sagten wir, dass wir besser aussehen, als wir spielen. Inzwischen spielen wir besser, als wir aussehen. Und das hat nicht nur mit unserem fortschreitenden Alter zu tun.

Ulrich Tukur (Gesang, Klavier, Akkordeon) & Die Rhythmus Boys mit "Tohuwabohu! - das neue Programm" am Dienstag, den 8. Dezember um 20 Uhr in der Isarphilharmonie, Karten unter bellarte-muenchen.de, Telefon 089 811 61 91 und bei Münchenticket