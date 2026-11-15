Der Spagat zwischen Swing und Klassik

Der Chor des Bayerischen Rundfunks unter seinem künstlerischen Leiter Peter Dijkstra mit Duke Ellingtons "Sacred Concerts" im Prinzregententheater.

Viele junge Leute strömen ins Prinzregententheater, teilweise gleich in Gruppen: Gospelchor und Big Band ziehen offenbar auch heute noch. Zumindest im Konzert.

Anders, als uns Film und Fernsehen beständig versuchen, glauben zu machen, sind diejenigen, die Musik von Duke Ellington hören wollen, weder sämtlich in den 1930er, 40er Jahren geboren worden, noch geschmacklich dort stehengeblieben. Das liegt auch daran, dass der Swing als Stil so frisch ist wie, sagen wir, das Klassische von Haydn und Mozart - wenn man ihn so singt wie der Chor des Bayerischen Rundfunks und so spielt wie hr-Bigband.

Kaum jemand im voll besetzten Publikum, der da nicht rhythmisch zustimmend mit dem Kopf mitnickt. In der Nummer "It Don´t Mean a Thing (If It Ain´t Got That Swing)“ zum Beispiel ist auch den je 18 Choristinnen und Choristen anzusehen, wie sehr sie diese Musik genießen. Die große Kunst, die nicht zuletzt dem Künstlerischen Leiter Peter Dijkstra zugesprochen werden muss, liegt darin, dieses anspruchsvolle Arrangement so leicht aus den Kehlen fließen zu lassen.

Aufreizend mühelos

Im originalen Big Band-Jazz gab es zwar oft Sängerinnen und Sänger, aber keine Gesangsvereinigungen. Der BR-Chor unter Dijkstra tut denn auch genau das richtige, wenn er auch die geistreich neugesetzten A-cappella-Sätze von "Deep River“ und "The Battle of Jericho“ klassisch sauber intoniert. Der Swing liegt in der lässigen Präsentation, der verspielten Präsentation der Texte - und der Hingabe, mit der die hohen Stimmen in ekstatische Höhen aufsteigen und die tiefen dazu knackig akzentuierte Rhythmen zum Schweben bringen.

Der Dirigent und Chorleiter Peter Dijkstra. © Astrid Ackermann

Das Repertoire nach der Pause bringt einen faszinierenden Stilbruch. Denn Duke Ellington hatte im reiferen Alter das ehrgeizige Projekt einer Art swingenden Kirchenmusik verfolgt, einer veritablen christlichen Jazz-Liturgie, aus deren insgesamt drei "Sacred Concerts“ der Jahre 1965 bis 1973 später von fremder Hand eine Suite zusammengestellt wurde.

Müheloser Spagat zwischen dem Swing und dem Klassischen

Immer, wenn die geistliche Aussage des Chores im Mittelpunkt steht, erinnert Ellington mehr an die romantische Harmonik eines Franz Liszt statt an den Hot Jazz, wie er im legendären "Cotton Club“ in Harlem gepflegt wurde. Umso wichtiger werden hier der schwerelos hüpfende Saxophonsatz, die ekstatisch nach oben pfeifenden Trompeten und die trocken kühlen Kommentare der Posaunen der hr-Bigband.

Zu den aufregend brüllenden und kreischenden Soli der Bläser kommen der mondäne Stepptanz von Gaines Hall hinzu – und der schlicht hinreißende Scat-Gesang der Mezzosopranistin Merit Ostermann und des Tenors Andrew Lepri Meyer: Zwei Mitglieder des BR-Chores, die den zu fürchtenden Spagat zwischen dem Swing und dem Klassischen geradezu aufreizend mühelos hinkriegen.

Unser ehrwürdiges Prinzregententheater: Hier wird's zum "Cotton Club“. Zumindest vorgestellt.

Nachzuhören am 12. Januar 2027 um 20 Uhr auf BR Klassik und als Video anzusehen auf br-chor.de