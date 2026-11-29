Darf es auch ein bisschen mehr Strenge sein? Das Chamber Orchestra of Europe unterYannick Nézet-Séguin mit der Pianistin Beatrice Rana und Johannes Brahms.

Mit Freundlichkeit kommt man weiter – im normalen Leben. Yannick Nézet-Séguin ist ein Typ, der beim Schlussapplaus zu den Musikerinnen und Musikern des Chamber Orchestra of Europe, die auf der Bühne weiter hinten sitzen, extra eilt, um ihnen zu gratulieren: mit Handschlag. Am liebsten, das teilt sich authentisch mit, würde er sie alle umarmen. In der Musik aber kann nicht alles mit Herzlichkeit erreicht werden.

Bleibt am Teppich: Yannick Nézet-Séguin. © George Etheredge

Die positive Atmosphäre, die der kanadische Dirigent kreiert, ermöglicht in der Symphonie Nr. 2 von Johannes Brahms ein quirliges Spiel, das das Helle, die Lyrik, den Enthusiasmus dieses Werkes in der Isarphilharmonie aufs Schönste zur Geltung bringt. Dazu kommt eine minutiöse Probenarbeit, die man daran ablesen kann, wie ausgesucht zart die Violinen singen und wie vornehm gedämpft der Holzbläsersatz als geschlossenes Ganzes hinzutritt.

Doch insbesondere die Spontaneität, die Yannick Nézet-Séguin versprüht, hat Kehrseiten. Sein Hang zum Rubato führt dazu, dass insbesondere die Ecksätze in entzückende Episoden zerfallen. Ein einmal erreichtes Tempo, das zeigt sich wieder einmal, kann oder will der Anfang Fünfzigjährige nicht halten. Die Sogwirkung, mit der etwa Lorin Maazel oder Riccardo Muti das Publikum fesselten, stellt sich nicht ein.

Die italienische Pianistin Beatrice Rana. © Inter Musica

Auch im Klavierkonzert Nr. 2 von Brahms fördert die reduzierte Besetzung des Chamber Orchestra of Europe einen durchlässigen Gesamtklang, in dem viele Soli unaufdringlich beleuchtet werden, die oft unbemerkt bleiben. In diesem Werk ist allerdings eine gewisse Massivität Programm. Es ist daher gut, dass Beatrice Rana generell mit schwerem Anschlag und markigem Ton pianistisches Volumen produziert. Bisweilen hält sie bei Schlüsselmomenten kurz inne, um quasi auszuholen und ihre ganze Körperlichkeit in den Flügel zu stemmen.

Mit der linken Hand traktiert sie den Klavierbass oft wie ein Orgelpedal, lange im Verlauf des Stückes behandelt sie das Leggiero – das leichte Spiel – wie ein erregtes Agitato, und wieviel sie von Brahms versteht, äußert sich auch in ihrer Art, bewusst das Dissonante des Soloparts aufzusuchen.

Erst im Finale gestattet sich die Italienerin ein echtes, duftiges Dolce. Kurz: Während Yannick Nézet-Séguin und das Chamber Orchestra of Europe diesen Koloss kammermusikalisch auffassen, behandelt Beatrice Rana den Steinway orchestral. Damit löst sie einen Anspruch dieses Werks ein, der im Orchester mitunter zu kurz kommt. Wenn ein Rat gestattet ist: Mitunter sollte Nézet-Séguin ein wenig strenger vorgehen – idealerweise, ohne gleich unfreundlich zu werden.